影／倡導丹寧日　推動性別平等教育

什麼是丹寧日？丹寧日是個鼓勵人們穿上牛仔褲喚起強暴與性侵相關意識的活動，大葉大學學務處學生發展輔導組18日至22日在校內外語大樓川堂，舉辦性別平等暨性教育主題展覽，配合「大葉丹寧日」活動，大家一起穿上牛仔褲，共同關注性侵與性暴力問題，為性別平等、友善校園發聲。

▲丹寧日活動，鼓勵大家穿上牛仔褲響應。（圖／記者陳雅芳攝）

大葉大學以「其實，愛一直都在」為主題倡導丹寧日，學校性平委員會執行秘書侯雪娟表示，大葉大學接軌國際，將五月的每個週五訂為「大葉丹寧日」，一方面提醒「沒有同意就是性侵」，另一方面，希望透過學輔週活動，傳遞彼此尊重，共同終止性侵和性暴力的行為，期望透過靜態主題展，協助學生瞭解性別多元樣貌以及安全性行為宣導。

▲大葉大學校長梁卓中(中)、學務長洪福源、主秘侯雪娟(右)比ok手勢，為性別平等、友善校園發聲。（圖／記者陳雅芳攝）

侯雪娟指出，丹寧日起源於義大利，一位年輕女孩被駕訓班教練性侵，男子雖然被以強暴罪起訴，但上訴到最高法院時，判決卻因女孩穿著緊身牛仔褲，認為她有協助脫下褲子，不構成性侵，判決引發抗議，許多人穿上牛仔褲來聲援女孩，後來各國將每年四月最後一週星期三訂為國際丹寧日，鼓勵人們穿起牛仔褲，喚起社會覺醒保護性侵被害者免受審判。

學務長洪福源指出，今年的性別平等暨性教育主題展覽，以「其實，愛一直都在」為主題，受到疫情影響，今年改為靜態展覽的形式。這次展覽結合學生發展輔導組、衛生保健組以及性平委員會三個單位共同主辦。其中除了衛保組安全性行為宣導外，還有針對身心障礙族群，愛與性需求的宣導，會場中也有展示手天使相關介紹，透過展覽讓同學了解身心障礙族群愛與被愛的需求。

洪福源說，展覽從5月18日到22日，地點在外語學院中間川堂，歡迎同學踴躍前往現場參觀。