防疫也要拼就業　中市視訊就博會近千人線上投履歷

盧秀燕表示，因應疫情避免群聚感染風險，今年實體校園徵才活動大多停辦，但身為媽媽市長，最關心的是年輕人就業問題，今年3月起，由勞工局與台中就業服務處合力推動20幾場「視訊徵才」活動，以線上面試取代面對面接觸，既可防疫，也能兼顧年輕人就業，成功媒合逾萬人次。
今天在中興大學擴大舉辦的「視訊就業博覽會」，全國首辦，由中興大學提供視訊設備，讓求職者與求才企業進行線上面試，興大不少學生參與踴躍，市長盧秀燕特別到場打氣，學生肯定視訊博覽會兼顧防疫，也維護到畢業生就業權益。
勞工局長吳威志表示，視訊求才邀集了科技業的友達、矽品、高鼎精密、今國光學，製造業的力山工業、正新橡膠、裕隆汽車及生技業大江生醫、興農，服務業萊爾富、摩斯漢堡等企業共34家參加，提供工程師、品管與研發人員、儲備幹部等職缺1600個，其中矽品、景碩科技皆開出逾百個職缺，工程師薪資4萬元至5萬5,000元，有須要的人可多把握。
台中市就業服務處代理處長許淑玲指出，台中市就業服務處也與矽品合作，將於5月29日於矽品廠區內開辦擴廠說明暨徵才活動，將提供工程師及作業員職缺逾50個，歡迎社會新鮮人參加；另6月份還有2場次視訊聯合徵才活動，須要者可上網查詢( https://www.eso.taichung.gov.tw/2190993/post )。