中市荔枝外銷受阻　議員憂「剉咧等」

台中市議會今(21)日進行財經業務質詢，民進黨議員張玉嬿、謝志忠、王立任表示，中市太平荔枝享譽亞洲，卻發現今年荔枝外銷原規劃10貨櫃、140公噸，現因疫情外銷新加坡受阻，訂單僅剩馬來西亞1貨櫃，荔枝外銷剉咧等。農民憂心外銷貨源回流國內，恐影響產地報價。張玉嬿指出，中市荔枝每年種植面積1800公頃左，年產量約1萬4千公噸，其中太平荔枝享譽亞洲，去年量少無法外銷，但2018年外銷新加坡、日本、馬來西亞約120公噸、980萬元，並以新加坡為主力市場，占外銷三分之二以上。張玉嬿說，太平農民原本寄望今年荔枝產量回歸正常，外銷數量和價格能夠上升，現因受疫情影響，原本農業局規劃10貨櫃、140公噸的荔枝外銷受阻，新加坡沒下訂單、只剩外銷馬來西亞約10公噸，荔枝外銷剉咧等。張玉嬿認為，外銷荔枝貨源若是回流國內銷售，恐怕面臨產銷壓力，進而影響產地報價，農民憂心忡忡，農業局應超前部署，分流其他外銷市場，補助外銷運費來突破地域限制，輔導農民國內線上宅配服務，有效拉抬荔枝產地價格。謝志忠、王立任共同表示，現在不僅是荔枝產銷剉咧等，文心蘭、火鶴花也是外銷受阻，海外市場急凍，要求農業局隨時掌控相關農作物產地及市場價格資訊，並研擬相關因應措施，防止產銷失衡，讓農民放心。市府農業局表示，受新冠肺炎疫情影響，外銷通路受阻，預估6月中進入荔枝盛產期，市府積極開拓外銷通路，除持續加強既有外銷市場外，為降低單一市場風險，積極拓展多元外銷通路，如新加坡、馬來西亞、汶萊、香港、日本等。國內行銷部分，規劃包括冷鏈盒裝荔枝於大型賣場及超市通路上架販售；拓展電商平台通路，結合網路直銷方式與宅配服務；百貨公司及量販店舉辦荔枝推廣行銷活動；結合農夫市集辦理促銷活動，輔導農友假日前往消費地展售，拓展都會區行銷通路；媒合機關、民間團體及農會團購或企業認購。此外，也透過辦理荔枝次級品收購榨汁、輔導冷凍荔枝導入加工，媒合廠商研發新荔枝加工品。