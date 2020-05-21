曹桓榮訊息截圖　高市府說禁得起司法考驗　律師：恐觸法

▲高雄市民政局長曹桓榮要里長監票「讓站出來的人有壓力，站出來投票就是要去罷韓」通訊軟體截圖遭議員黃文益公布，遭高雄地檢署分「選他字」案調查。（圖／議員黃文益提供）

▲罷韓團體今天也在光復高雄罷韓總部，舉行「義務律師團力挺高雄市民：韓國瑜不值得你觸法！」記者會，有20名律師站出來高呼「反奧步、要投票」。(圖／wecare高雄提供)

高雄市民政局長曹桓榮要里長監票「讓站出來的人有壓力，站出來投票就是要去罷韓」，高雄地檢署襄閱主任檢察官曾靖雅今(21)日證實，有收到電話檢舉，目前地檢署已分「選他字」案，將會根據民眾檢舉之內容進行調查，是否涉嫌妨害罷韓投票。對此，高雄市府表示「曹桓榮是傳送私人訊息，不是在上班時間發訊息，這樣並沒有違反行政中立，也絕對禁得起司法考驗」。民政局長曹桓榮在LINE的對話中表示「任憑風雨、繼續向前所有好朋友，0606我們用『不投票』一起守護高雄，肯定用心付出、全力以赴的高雄市府團隊」、「不投票！但一定要監票，讓站出來的人有壓力，站出來投票就是要去罷韓」，遭民進黨立委沈發惠在18日立法院內政委員會質詢時，向內政部警政署刑事局長黃明昭「當面告發」曹桓榮涉嫌妨害投票。高雄地檢署襄閱主任檢察官曾靖雅指出，有收到電話檢舉，表示對於曹桓榮的對話訊息，會讓人投票時產生疑慮和壓力，涉有不法，目前地檢署已經分「選他字」案進行調查，將會根據民眾檢舉之內容進行調查，是否涉嫌妨害罷韓投票。對此高雄市政府回應，曹桓榮是在私人的時間傳簡訊給私人，是為了安撫某些比較激動的支持者情緒，希望他們不要在投票日當天製造不必要的衝突，所以用了一些安撫的話，也不是在上班時間發訊息，在行政中立上面沒有問題，絕對禁得起司法的檢驗。鄭照新也說，除了行政中立，也希望司法獨立，只有行政中立跟司法獨立都能夠成立的時候，社會才會安定、民主才會成熟。鄭照新也強調，據了解，曹桓榮是在私人時間，而不是上班時間的私人簡訊被截圖流出；如果是大規模傳給公務人員，當然是有行政中立相關的討論。罷韓團體今天也在光復高雄罷韓總部，舉行「義務律師團力挺高雄市民：韓國瑜不值得你觸法！」記者會，有20名律師站出來高呼「反奧步、要投票」。律師團體並說明妨害投票不當行為，可能觸犯公職人員選舉罷免法、公務人員行政中立法和刑法。罷韓法定領銜人陳冠榮、Wecare發起人尹立與台灣基進新聞部副主任張博洋指出，市長韓國瑜提出行政訴訟意圖阻撓公民行使罷免公民權，挾持龐大行政資源，選擇性的執法，疑似動用戶政系統反制罷免，四處傳訊息叫人不要出來投票。罷韓團體也收到國民黨要求里長和韓粉在投開票所外監視錄影，也有消息指出，國民黨要求民間團體，不要出來投票。