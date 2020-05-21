「宅」在家輕鬆選購農特產品　「宜蘭嚴選」LINE上線

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宜蘭縣政府與LINE購物合作，於LINE購物開立「宜蘭嚴選」口袋商店，由宜蘭縣農會整合縣內農漁畜產品，將產地生鮮直送消費者餐桌這是LINE公司第一次與縣市政府合作銷售農特產品，也是宜蘭產銷模式的重大里程碑。今(21)日上午宜蘭縣長林姿妙與LINE台灣電子商務部資深副總經理顧昌欣共同宣布商店正式開張林姿妙表示，長年以來，宜蘭縣農民以傳統銷售模式為主，習慣將產品直接供應給消費者或餐廳飯店業者，銷售客群集中在宜蘭及大台北地區宜蘭縣政府為拓展縣內農友銷售管道，與LINE購物攜手合作，推出「宅宅天菜」蔬菜箱及「宅宅天冰」冷凍箱，讓消費者「宅」在家就能輕鬆購物，享受宜蘭縣優質農產品。今天上午在縣民大廳的記者會上，林姿妙與顧昌欣及宜蘭縣農會理事長游文雄等人共同啟動「宜蘭號」小火車；隨著載送在地蔬果好物的小火車繞行會場，象徵宜蘭精選農漁畜產品送達全國各地消費者手中，在地優質農特產品將再添多元銷售管道。農業處指出，口袋商店第一波推出「宅宅天菜」蔬菜箱、「宅宅天冰」冷凍箱，合作供貨的農民是經過宜蘭縣農會推薦的優良農友，由縣農會統一把關，生產的農漁畜產品，都經過食品安全檢驗。其中「宅宅天菜」囊括宜蘭優質米、宜蘭三星蔥、優選季節蔬果4種、活力雞蛋、有機段木香菇及鮮菇組合，每箱售價699元。「宅宅天冰」包含南方澳鯖魚、花枝丸、頭城魩仔魚、三星蔥水餃、三星蔥餡餅、CAS仿土雞及限量羊奶饅頭，每箱售價999元。「宜蘭嚴選」口袋商店今天正式上線，有興趣的消費者，只要拿起手機，打開LINE購物搜尋「宜蘭嚴選」，每周三中午12:00前下單，周五鮮採蔬菜全程冷藏保鮮就可直送，周六就能送到消費者手上。