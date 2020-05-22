擺脫尿失禁問題　泌尿醫師教您跟異味說掰掰

▲泌尿外科胡如娟醫師說明男性的人工括約肌手術。（圖／台中榮總嘉義分院提供）

不論是男性或女性，隨著年齡的增長、懷孕生產或一些慢性疾病的影響，可能會出現急尿、頻尿、夜尿、反覆泌尿道感染，甚至漏尿等尷尬症狀，這些排尿問題除了惡化我們的身體健康，亦會導致異味的纏身，出門也造成不便，是日常社交的一大敵人；嘉義榮院泌尿外科胡如娟醫師說，想要治療效果好，一定要先正確鑑別診斷尿失禁種類，大致分為急迫性、應力性、混和性、滿溢性及其他類型等。胡如娟醫師指出，急迫性尿失禁患者大多有嚴重的急尿感，還沒寬衣解帶就發生漏尿，常為膀胱過動症或攝護腺肥大的嚴重表現；應力性尿失禁患者則是在咳嗽打噴嚏、大笑或搬重物時發生漏尿情形，此類患者可能是骨盆底結構的自然老化或骨盆底手術造成，產後年輕婦女因懷孕與生產造成骨盆底結構鬆弛也可能發生；同時有急迫性和應力性尿失禁混合症狀的患者，治療則須同時矯正兩者的病因才能有良好的效果；其他還有尿液超過正常膀胱可容納的量而發生的漏尿稱為滿溢性尿失禁，廔管、神經病變等問題導致膀胱或括約肌功能異常等不同因素而引起的尿失禁。胡醫師建議有尿失禁的患者，初期可透過以下方式來因應及預防尿失禁惡化： (一)民眾要有健康的生活型態:作息正常、睡眠充足外，避免過多的加工食品和過量的酒精、碳酸類飲料及咖啡因攝取，而咖啡、茶應斟酌適量，且盡量於白天飲用(二)適度全身性運動：包括快走、慢跑都是不錯的活動，其他有氧運動、重量訓練或核心肌群的鍛鍊(如瑜珈、彼拉提斯)，也是維持健康與肌力的好工具(三)適度骨盆底肌肉訓練：最常見就是的凱格爾運動，即使是未受尿失禁所苦的民眾，也可做骨盆底肌肉訓練當作日常的保養(四)定時上廁所與膀胱訓練：建議白天約2至3小時上一次廁所等。胡如娟強調，尿失禁進階治療方式有藥物外，亦有非侵入性及侵入性手術等，包括磁波椅、穿皮式後脛骨電刺激、薦神經刺激治療、膀胱肉毒桿菌注射及尿道懸吊帶手術等，亦有僅適用男性的人工括約肌手術，及僅適用女性的陰道雷射治療等，雖尿失禁不會造成生命的立即性危害，但對生活品質與社交活動有很大影響及困擾，而且醫療不斷進步，治療方法已更多元及精準有效。