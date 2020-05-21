中市府推高價呷便當　議員批：平價無人搭救

台中市政府推「饗食台中來呷便當」活動，精選三十家業者來參與行銷活動，不乏知名業者和星級飯店，最高單價一個便當要近千元，今(21)日市議員張耀中、黃守達質詢指出，市府推廣便當活動，時機點不對，民間在為紓困煩惱半天的時候，市府卻在推高價便當飲食，似乎聽不見基層疾苦的聲音。張耀中說，參與活動的30家業者他全部瀏覽一遍，發現最貴的是知名燒肉店的和牛便當，一個要價近千元，定價990元，最低的也要399元，而台灣大道的星級飯店有售價680元的咖哩牛排便當，同時大型婚宴會館業者九宮格式會議便當也要售價299元，他要問市府，這些是台中市便當業者的代表嗎？張耀中指出，武漢肺炎從年後疫情爆發以來，民間哀嚎聲一片，基層市民因為疫情申請10000元紓困吵翻天，甚有人連70元的便當都吃得辛苦時，市府卻在推廣數百元便當？而盧秀燕市長在(19)日客串代言人，大力行銷CP值超高便當，表示六月底前要吃遍這30家便當，帶動「來呷便當」風潮，刺激民眾消費力，張耀中問吃遍30家要花多少錢？最貴990元、也有單店只有賣一款壽司便當要價300元。張耀中表示，他接獲在地經營的餐飲業者訴苦表示，自己不是財團，無力加入這樣的行銷活動，他們看著半路出家的星級飯店加入戰場，自己的生意受到疫情影響加上企業無薪假，致使民間消費力大減，屋漏偏逢連夜雨，卻無人搭救，希望同為餐飲業者能夠受到一樣的關愛。市府經濟發展局表示，疫情影響民眾外出消費，市府主動協助飯店及餐廳產業振興經濟，透過台中市烹飪商業同業公會、台中市觀光旅館商業同業公會、台中市國際觀光發展協會等公協會推薦優質業者，並逐家探詢合作意願及餐盒方案後推出外帶餐盒，餐盒價位經與業者討論後多數訂於300元以下，希望協助業者挺過疫情難關。