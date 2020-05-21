台中紓困消費券　議員籲改「當場折抵」提振消費

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，為提振買氣，台中市政府推出「紓困商圈消費券」，總計印製22萬張，但目前卻只使用了12萬多張。民進黨市議員謝明源、陳淑華、邱素貞、蕭隆澤今(21)日在議會質詢指出，市府所發行的消費折扣券，必須先消費滿額，下次消費才能再折抵，呼籲市府應改變為當場折抵，才能提振消費意願。謝明源質詢表示，經發局此次消費折扣券投入500萬元預算，預計發出22萬張20元面額的消費券，但有民眾表示，最近在消費時已經有很多店家表示消費折扣券已發完，但根據經發局提供的資料，目前22個商圈僅使用12萬4760張消費券，還有一半的消費券未使用，但現階段消費者再消費也已拿不到消費券，形成活動的空窗期，其餘的消費券要如何再發放？經發局在這個活動的執行面顯然有很大的問題，要求經發局徹底檢討。陳淑華、邱素貞、蕭隆澤表示，經發局為提振商圈經濟而發放的消費折扣券，必須先消費滿額，下次消費才能再折抵金額，與台東、屏東發放的消費券，採第一次消費就能直接折抵金額的方式，使用上較不便利，對於達到刺激消費意願的目的，也就較有限。而此政策很多民眾其實不大清楚，經發局的宣傳活動也沒到位。議員建議，後疫情時代，各個縣市開始著重在經濟消費的提升，也因為不能出國，國內旅遊消費將是重點，希望經發局可以參考台東與屏東聯合發行的電子消費券、桃園規劃將與中央的振興券配合推出的500元電子消費券方式，及早規劃、超前部署。經發局表示，市府針對商圈業者推出商圈消費券，即日起至6月30日，民眾只要在台中市立案輔導的各大商圈店家消費滿200元，即可獲得20元商圈消費券。市府迄今發放商圈逾22萬張商圈消費券，依店家經營型態及商品屬性有不同發放速度，其中逾半12萬張已由店家發放給消費者使用，預計創造逾2,400萬元營業額，同時達到增進商圈人潮、消費意願，市府將持續加強行銷，振興商圈經濟。經發局長張峯源強調，所謂下次消費折抵，並非是另外一個時間消費，而是在這家店滿額消費後，領取折扣券，到「下一個店家」就可以使用。