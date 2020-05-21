中鋼改造鋼板工場加熱爐　朝節能減污的精緻鋼廠目標邁進

中鋼公司斥資3億元改造鋼板工場一號加熱爐設備，經測試所生產之鋼板品質良好，並能減少約13%能源耗用，且每年可降低氮氧化物排放量4,650公斤、硫氧化物排放量6,270公斤、粒狀物排放量150公斤，將朝更節能減污的精緻鋼廠邁進。中鋼公司為因應全球節能減碳趨勢，斥資3億元改造鋼板工場一號加熱爐設備，自去(108)年5月完成更新迄今1年，生產之鋼板品質良好，將朝更節能減污的精緻鋼廠邁進。中鋼公司表示，鋼板為建築結構、造船、橋樑、油氣管路、機械構造與壓力容器的基本材料，用途極為廣泛，與人們生活息息相關，而鋼板的原料為扁鋼胚，在鋼板工場之製程內，須進入1,100至1,250℃的加熱爐加熱，再以軋機進行軋延、除銹、整平、冷卻等過程後，才完成鋼板產品，供下游業者加工製造船板、鋼樑等產品。中鋼公司指出，該公司鋼板工場有兩座加熱爐，其中的一號加熱爐自民國66年設置以來，每年均有安排定修、歲修等設備保養，確保穩定運轉，並符合環保法規要求，為落實減污減碳，經積極蒐研及參考國際間最新加熱爐設備及數位燃燒控制技術，乃斥資3億元，將一號加熱爐改造成能耗低、加熱均勻性佳之新型加熱爐，不僅減少能源耗用、精進鋼板品質，並可供應風電用鋼及國防用鋼，節省國家外匯。中鋼公司鋼板工場一號加熱爐之改造工程，經由該公司各部門跨單位成員群策群力，集眾人之智慧和能力，發揮團隊合作精神下，如質如期於去(108)年5月完成，運轉迄今，不僅生產之鋼板品質良好、減污減排亦達到預期效果，該公司將持續努力，朝向節能減污的精緻鋼廠目標邁進，以善盡企業社會責任。