拒盤查　當警面前點燃瓦斯桶　中華夜市陷火海

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台中市一名舉止有異的27歲林姓男子今(21)日清晨在中華路夜市遭員警盤查時，竟持打火機當警員面前點燃攤商瓦斯桶，火焰延燒16家店舖，警方追捕逮獲林男，而火勢在消防局中區分隊花了約3小時才完全撲滅火苗。林男於警詢時言語顛三倒四，似有吸毒現象，對於縱火原因表示「心情不好」。今日清晨約4時許，台中市警方接獲報案指有一名男子於中華路夜市徘徊、行為有異，第一分局大誠派出所施姓、陳姓兩名員警立即前往盤查，詎料，該神情有異的林姓男子與警對峙拒檢，還掏出身上的打火機點燃攤商騎樓的瓦斯桶，隨即轉身逃跑警方立即通報消防局並追捕林男，旋即將林男壓制上銬逮捕。由於瓦斯桶噴發烈焰，短時間延燒一排攤舖及店家，火舌從中華路延燒至台灣大道的皮件行及中醫診所，所幸住戶都及時逃生；台中消防局中區分隊出動十餘輛水箱車及雲梯車滅火，火勢在天亮後約7點才完全撲滅，過程中有二男一女輕傷，共有16家攤商店舖受損。林男於警詢時交代不清，說話顛三倒四，表示「他把加油站老闆開除了」、「昨天下午他安非他命吸光」、「走到現場，有人要殺我，我情不好」，林男母親到派出所視時則表示林男平常很正常。根據警方調查，林男之前在北屯區加油站打工，目前失業中，警方在林男身上並無查獲任何毒品，而林男亦無毒品前科，警方已對林男採尿送驗，上午警詢完畢後依縱火罪嫌移送台中地檢署偵辦。