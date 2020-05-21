桃園人事異動　教育局長高安邦陞任副市長

桃園市原副市長游建華陞任國發會副主委，鄭文燦今（21）日下午於市政會議上宣布，懸缺由原教育局長高安邦陞任，而桃園市教育局則由前勞動部政務次長林明裕接任局長。鄭文燦日前曾預告市府團隊在520後將會小幅改組，今天他同時指出，高安邦是美國麻薩諸塞州立大學農業經濟學系博士畢業，曾任政治大學教授、開南大學校長，在教育學、經濟學領域著力深厚，並於104年加入市府團隊擔任教育局長一職，任內推動多項教育改革，讓桃園在數位、語文、科學、創客教育方面轉型升級，多項指標具重大性突破，也順利完成國立高中整併為市立高中的接軌。鄭文燦強調，高安邦過去推動多項校園更新計畫，也即將完成全市私幼與公幼6比4的目標，鄭文燦期許未來借重高在教育、經濟、財稅等各方面的專長，以其豐富的行政及學校治理經驗，加上其學識背景，為桃園加分。鄭文燦也提及，新任教育局長林明裕是師大化學系畢業、碩士課程40學分班結業，獲得台中縣第二期國中校長甄試第一名，長期深耕教育領域，擔任過彰化縣政府教育處處長及副縣長的職務，廣受好評，教育專業與實務經驗也相當完整厚實，過去任職勞動部政務次長期間，也非常了解技職教育體系。鄭文燦表示，桃園市是全台灣成長最快的新興城市，全市人口已達225萬人以上，過程中桃園致力提高教育指標，不斷在直轄市競爭中往前邁進，是教育局及全體學校努力的結果，期盼林明裕就任後，能夠維持桃園教育的佳績，為教育做出更大貢獻。