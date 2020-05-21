高雄的文青天堂　蔦屋書店、家電旗艦館　在地專屬新體驗

高雄文青又有新去處，有日本最美書店之稱的TSUTAYA BOOKSTORE 「蔦屋書店」正式於大立百貨設立南台灣唯一聚點，不僅帶來全新日系文青美學，也引進WIRED CHAYA餐廳，提供專屬高雄的日系生活提案，而「集雅社」也打造高雄地區最大坪數的櫃位，集結最齊全的家電品牌及商品。



▲書店規劃書區、WIRED CHAYA餐廳、路易莎、司康品牌MERCIKTN及豐富的創意商品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.05.21） 由潤泰集團代表經營的TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店，今（21）日開幕，店鋪外觀以摩登、現代為設計主軸，內裝則在細節演繹專屬品牌特色，店鋪營業面積共計約340坪，規劃書區、WIRED CHAYA餐廳、路易莎、司康品牌MERCIKTN及豐富的創意商品。



▲書店規劃書區、WIRED CHAYA餐廳、路易莎、司康品牌MERCIKTN及豐富的創意商品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.05.21） 日本CAFE COMPANY旗下的WIRED CHAYA為高雄地區打造全新菜單，有許多獨家餐點，特別的是「米飯」皆添加有健康觀點的蒟蒻米，可有效減醣40%；另外，也提供創意滿點的和風點心，「霜淇淋抹茶布丁」採用日式布丁結合各式風味與新鮮水果，高雄大立店限定推出。台灣在地咖啡龍頭品牌路易莎，除了招牌咖啡茶飲類商品外，提供限定販售的「黑金珍珠奇諾系列」和「精選餐食系列」商品。



▲集雅社全新智慧生活體驗館，集結最齊全的家電品牌及商品，要讓顧客一站購足生活家電，實現全新AI智慧生活。（圖／記者陳美嘉攝，2020.05.21） 視聽家電銷售領導品牌「集雅社」在大立規劃160坪的超大旗艦店，為目前品牌在高雄地區最大坪數的櫃位，不僅品牌及商品種類超齊全，頗具文青感的木質基調設計，也令人耳目一新。賣場中央打造一棵別出心裁的「生命之樹」，於其中陳列眾多聲霸， 而「日光樹影」下，則放置輕食、風扇、藍芽喇叭、女性產品、調理家電，營造居家烹飪的輕鬆自適。 特別規劃的「影音鑑賞室」內有優質的家庭劇院、音響組及高規格無線藍芽喇叭，讓前往集雅社的顧客有全新影音體驗。



