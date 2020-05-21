中市中華路夜市沒落　議員憂背後隱情

台中市中華路觀光夜市受新冠疫情衝擊，今(21)日民進黨議員江肇國、賴佳微、蔡耀頡、李天生、張家銨等在議會上揭露，市府放任外地投資客進入炒房，並運用台中市攤販集中區設置管理自治條例，逼迫經濟已經陷入困頓的攤商離開中華夜市﹔要求市府要積極協助攤商與屋主溝通、協商，並在一個月內修正此自治條例，不要讓中華夜市斷送在盧市長手上。
江肇國指出，新冠疫情衝擊，以及現行攤販集中區設置管理自治條例影響，中華夜市生意下滑逾5成，更在盧秀燕市長上任不到一年半的時間，從2019年的214攤降至現在的130攤，有近84攤業者暫停營業，其他業者借錢苦撐，但市府依舊渾然不知。
江肇國表示，除了舊城沒落，近來的疫情影響外，最大的原因還是在於攤商管理自治條例的執行狀況﹔市府每次開協調會總是允若會協助攤商，卻總在收到檢舉後，用一紙公文就要攤商立刻遷移，市府應該要負起責任，權衡各方權益、積極協助，不應遇到問題就只會要攤商自行協商。
江肇國說，這些攤商大多是社會基層，每日所賺無幾，除了面臨疫情衝擊，還要受到市府的壓力，難道中華夜市要斷送在盧市長手上嗎？他認為，中華路夜市是台中人共同的記憶，千萬不要斷送在盧秀燕市長手中，市府要即刻修正此條例，並協助攤商得以繼續營業，不要讓中華路繼續沒落下去。
賴佳微表示，盧市長上任以來，賣地炒房早就成為她的代名詞。而這次的事件，當地的里長跟攤商告訴她，這次來逼走這些攤販的財團背後可能有中資背景﹔難道現在各局處都默許中國人來台中炒房了嗎？來舊城區這買了房子，賣掉炒房，人就拍拍屁股走了！當地有多少中區跟北區的家庭，一家老小的生計是靠這條中華路夜市來維持的？更令人憂心的是，當這些攤商逐漸被逼迫消失之後，整個中華路夜市會越來越難聚集人潮，生意也可能會越來越差，這些家庭將陷入更深的困頓。
蔡耀頡指出，市府完全無法掌握這些擁有歷史的夜市該如何維繫，從副市長的答覆來看，完全不清楚市府能給予這些攤商的協助為何？他提醒市府，中華夜市的發展並非單一景點的問題，之所以攤商逐漸減少是盧市府對於週遭的發展也不毫不重視。市府只會用煙火建設，對於這些富有歷史的文化無法長久經營，讓民眾哀聲遍野。
對此，經發局表示，中華路觀光夜市屬道路型攤販集中區，依台中市攤販集中區設置管理自治條例規定，攤販後方住(店)家如對攤販提出異議時，攤販應取得店家的書面同意才能繼續營業。
經發局指出，為維護攤販設攤權益，市府積極協助攤販與住(店)家協調，取得雙方共識，並著手辦理台中市攤販集中區設置管理自治條例修正草案，透過彈性縮減攤販原有營業範圍，保留住(店)家出入通道，同時保障住(店)家通行權利與攤販生計，創造雙贏，已於今年3月20日辦理公聽會，正依相關意見進行修正，盼藉此解決攤販營業困境。