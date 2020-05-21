中市中華路夜市沒落　議員憂背後隱情

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台中市中華路觀光夜市受新冠疫情衝擊，今(21)日民進黨議員江肇國、賴佳微、蔡耀頡、李天生、張家銨等在議會上揭露，市府放任外地投資客進入炒房，並運用台中市攤販集中區設置管理自治條例，逼迫經濟已經陷入困頓的攤商離開中華夜市要求市府要積極協助攤商與屋主溝通、協商，並在一個月內修正此自治條例，不要讓中華夜市斷送在盧市長手上。江肇國指出，新冠疫情衝擊，以及現行攤販集中區設置管理自治條例影響，中華夜市生意下滑逾5成，更在盧秀燕市長上任不到一年半的時間，從2019年的214攤降至現在的130攤，有近84攤業者暫停營業，其他業者借錢苦撐，但市府依舊渾然不知。江肇國表示，除了舊城沒落，近來的疫情影響外，最大的原因還是在於攤商管理自治條例的執行狀況市府每次開協調會總是允若會協助攤商，卻總在收到檢舉後，用一紙公文就要攤商立刻遷移，市府應該要負起責任，權衡各方權益、積極協助，不應遇到問題就只會要攤商自行協商。江肇國說，這些攤商大多是社會基層，每日所賺無幾，除了面臨疫情衝擊，還要受到市府的壓力，難道中華夜市要斷送在盧市長手上嗎？他認為，中華路夜市是台中人共同的記憶，千萬不要斷送在盧秀燕市長手中，市府要即刻修正此條例，並協助攤商得以繼續營業，不要讓中華路繼續沒落下去。賴佳微表示，盧市長上任以來，賣地炒房早就成為她的代名詞。而這次的事件，當地的里長跟攤商告訴她，這次來逼走這些攤販的財團背後可能有中資背景難道現在各局處都默許中國人來台中炒房了嗎？來舊城區這買了房子，賣掉炒房，人就拍拍屁股走了！當地有多少中區跟北區的家庭，一家老小的生計是靠這條中華路夜市來維持的？更令人憂心的是，當這些攤商逐漸被逼迫消失之後，整個中華路夜市會越來越難聚集人潮，生意也可能會越來越差，這些家庭將陷入更深的困頓。蔡耀頡指出，市府完全無法掌握這些擁有歷史的夜市該如何維繫，從副市長的答覆來看，完全不清楚市府能給予這些攤商的協助為何？他提醒市府，中華夜市的發展並非單一景點的問題，之所以攤商逐漸減少是盧市府對於週遭的發展也不毫不重視。市府只會用煙火建設，對於這些富有歷史的文化無法長久經營，讓民眾哀聲遍野。對此，經發局表示，中華路觀光夜市屬道路型攤販集中區，依台中市攤販集中區設置管理自治條例規定，攤販後方住(店)家如對攤販提出異議時，攤販應取得店家的書面同意才能繼續營業。經發局指出，為維護攤販設攤權益，市府積極協助攤販與住(店)家協調，取得雙方共識，並著手辦理台中市攤販集中區設置管理自治條例修正草案，透過彈性縮減攤販原有營業範圍，保留住(店)家出入通道，同時保障住(店)家通行權利與攤販生計，創造雙贏，已於今年3月20日辦理公聽會，正依相關意見進行修正，盼藉此解決攤販營業困境。