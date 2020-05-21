嘉市府獸醫師控訴遭霸凌　提掉落牙齒揭內幕

▲嘉義市議員陳家平（站）陪同在嘉義市議會會議室，舉行控訴記者會。（記者陳惲朋攝)

目前服務於嘉義市政府動物保護教育園區的陳姓獸醫師，今(21)日中午由國民黨籍議員陳家平與近百位毛小孩愛護者陪同，在嘉義市議會會議室，提著自己遭同仁霸凌後掉落的一袋牙齒舉行控訴記者會，指控遭同事以語言、肢體霸淩，且涉嫌園區內的麻醉藥、飼料罐頭嚴重短缺、浮濫採購等不法行為。國民黨籍市議員陳家平，今天進行總質詢發言，會中即質詢建設處長陳光興，對主管的動物保護教育園區所使用的表格是否了解？陳光興以權責劃分立場，表示「没看過」；隨後陳家平即說明目前在動保園區內有二種收養犬貓方式，如填「棄養」犬貓表格，就要繳收養費新台幣3000元，如以「拾獲」送園收養就可以「免費」。陳家平在議場質詢後，即到二樓會議室陪同動保園區的陳姓獸醫師舉行控訴記者，陳獸醫師提著一袋牙齒，表示是自己遭受霸凌，影響身心健康後嚴重掉落的，表達自己104年9月進園區，但自105年3月16日那位同仁到園區服務後，負責的陳獸醫師在公務中就遭架空、遭霸凌，園內的麻醉藥、犬貓飼料罐頭會失竊，也會浮報購買，且有無獸醫師資格却違法對犬貓侵入治療等不法行為。記者會期間不乏有動保成員為陳獸醫師發言表態支持，陳家平議員則說，從陳獸醫師提供的資料及影片，發覺可能有某些人涉嫌利用職權，透過偽造「拾獲」的文件免費入園，這可能就涉及偽造文書及圖利等，希望檢調與市政府單位都能正視查明。對此，市政府回應，目前園區有6個管理員，有關偷竊物資問題，已再三宣導不能公器私用，另非獸醫人員施打動物疫苗，已違反動物傳染病防治條例，最高可裁罰新台幣15萬元，已請工作人員清查，若有事證一定開罰。