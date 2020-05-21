巷仔內／新政治對決老傳統　宜蘭綠營主委熱戰成世代之爭

民進黨5/24將進行地方黨部的黨職選舉，部分縣市的戰況激烈，而有「民主聖地」的宜蘭縣也不例外；尤其蔡英文再次以總統的身分接任民進黨主席後，強調提供年輕世代機會、重用年輕人，恐讓綠營主委選舉產生微妙的化學變化。地方人士指出，這次宜蘭縣黨部的主委選舉，有別於其它縣市「非新蘇聯盟」對「新蘇聯盟」的戲碼，著眼下屆的縣長選舉，正國會竟與在地新潮流破天荒的合作，共推民進黨宜蘭縣議會黨團的總召陳俊宇，對決與黃承國系統友好的黨部評召吳和信；但兩人的基層實力都不弱，目前選戰膠著，雙方的動員力將是左右選舉勝選的關鍵。地方人士說，基層出身、現年45歲的陳俊宇，從政資歷豐富，曾任員山鄉農會第18屆常務監事、員山鄉民代表會第19屆鄉民代表，現任宜蘭縣議會第18屆議員，被視為宜蘭政壇新世代的政治明星；此次陳俊宇參選主委，獲得民進黨宜蘭縣議會黨團、宜蘭縣民進黨籍鄉鎮市長、立委陳歐珀、前宜蘭縣長劉守成與林聰賢，及前代理縣長陳金德等人不分派系團結支持。不久前，民進黨新北市黨部主委候選人何博文才拋出「青壯世代」要扛起責任的理念，與剛回鍋接掌民進黨主席的總統蔡英文，重用年輕的世代擔任黨務主管，不謀而合；加上宜蘭縣檯面上所有重量級人物的推薦，對陳俊宇有十足加分的效果。地方人士分析，至於陳俊宇的對手吳和信，雖主張「抬轎不坐轎」、「專職主委」、「全力輔選」，讓宜蘭「重返榮耀」，重現民主聖地光榮，也獲得宜蘭縣議員楊順木、孫湯玉蕙，及三星代表會主席曾茂照等人的推薦，具有雄厚的基層實力；但62歲的吳和信，因在宜蘭政壇打滾許久，被視為是地方型的人物，自然背負不少傳統政治的包袱。相較之下，與重掌黨主席蔡英文提倡參政年輕化的民進黨「顯學」，似乎有些格格不入，不僅如此，部分支持吳和信的地方人士，還曾違紀參選而遭到民進黨開除黨籍，恐讓黨員更有所質疑；儘管戰況陷入膠著，地方人士認為，一方是宜蘭罕見跨派系大團結、另一方則是擁有地方勢力相挺，最後誰能勝出，一切還是端看雙方524投票當天的動員力，才是關鍵。