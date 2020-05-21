華固建設新莊廠辦今動土　捐出百坪做公托獲侯友宜大讚！

華固建設響應新北市政府「招商一條龍」政策，於新莊購地，斥資18.47億元興建地上12層、地下2層的廠辦大樓，創造930個工作機會，並捐贈公益空間及750萬元給市府社會局設置公共托育中心，市長侯友宜今（21）日特別出席動土典禮祝賀，希望為新冠肺炎後疫情時期，振興台灣經濟。侯友宜致詞時稱讚華固建設鍾榮昌董事長與蔡英文總統一樣獨具慧眼，都能「超前部署」，蔡總統在防範新冠肺炎疫情能採納新北市的「超前部署」，鍾董事長則瞄準台商回流趨勢，即早布局新北，將提供2萬坪廠辦空間，促進國內經濟發展。侯友宜指出，在後疫情時代，新北市努力拚產業發展，尤其大力推動工業區立體化，希望更多投資進來，華固建設在新莊區投資18.47億元蓋廠辦，可提供930個工作機會。這半年多來，也因為工業區立體化，投資新北市的金額計有211億元，帶來的就業機會已超過1萬6千個，締造產值近1千億元。華固建設新莊廠辦建案，預計於民國111年4月完工，將引入電子、通訊、網路IC等高科技產業進駐，有助地方發展及增長新北產業能量。侯友宜說「新北市因為工業區立體化蓬勃往前衝，不管是IC產業、電子產業、網路產業、數位科技跟生技都願意在新北市投資，讓後疫情時代的振興經濟，帶來更多產業，讓新北市的發展越來越好」。華固建設鍾榮昌董事長表示，除了響應新北市政府「招商一條龍」政策，也配合市府公共托育政策，透過新北市工業區立體化方案及都市計畫法新北市施行細則規定，捐贈1樓124坪公益空間及新台幣750萬元內部裝修經費給社會局辦理公托，並取得容積獎勵，讓建案兼顧公益，創造公私雙贏。經發局長何怡明表示，華固建設投資案是落實「招商一條龍」政策的第25案，今年將持續朝投資金額1,500億元的目標邁進。此外，工業區立體化推動至今，已審理通過24案，申請土地面積高達12.22公頃，其增加樓地板面積達5.64萬平方公尺，投資金額超過211億元，也可創造980多億元的產值。