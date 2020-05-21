影／議員溫芝樺、吳韋達　爭取省道花壇段設立測速照相

省道台一線花壇鄉中山路全興工業前是一處彎道，由於往來車輛車速過快，該路段已經發生多起死亡車禍，彰化縣議員溫芝樺、吳韋達等人，今（21）邀請公路、警政等單位實勘，希望能設置測速照相，提醒駕駛人減速慢行，不要讓憾事再發生，彰化縣警察局交通隊說，工務段同意後，將可馬上裝設。

▲台一線在花壇鄉在全興工業前中山路段，是個恐怖的大彎道，大小車禍不計其數，縣議員溫芝樺、吳韋達等人，邀請公路、警政等單位實勘。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.21）

去年6月12日暖心18歲朱姓女學生為救助阿羅哈車禍傷患，在台一線花壇全興工業前路段與1輛賓士車發生劇烈碰撞，不幸身亡，引發各界關心此路段交通安全。當時縣議員吳韋達在調閱該地車禍資料後，發現該地車禍嚴重須立即改善，事隔一年，這一個危險路段並位獲得改善。

溫芝樺表示，在此路段已經發生多起嚴重的車禍，今天透過會勘為附近鄉親發聲，與相關單位透過專業角度，一起找出解決的方法，因為本段是一個大彎道，台一線的車速都相當快速，因此希望設置測速照相，但設置測速照相不是為了罰款，最主要是要提醒用路人應該要減速慢行，因為什麼都比不上生命的可貴。

▲基於安全考量，彰化縣警察局於兩個月內會完成測速照相設置。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.21）

吳韋達表示，去年已經與工務段針對號誌調整及兩段式左轉進行會勘，他建議「遷移預警號誌」以及增加「左轉彎避車空間」等設施，但一年過去了都毫無動靜，警察局的資料顯示在此路段整年又增加10幾起的車禍，再次會勘希望能一起解決問題，給民眾安全回家的路。

緊鄰一旁的美奈德公司廠長邱宏益提到，本月才又發生車速過快，撞毀公司的外送車輛事件，附近的廠商多年來每天都提心吊膽，深怕又發生車禍意外，希望能解決問題，讓廠商們也能安心。

▲省道台一線花壇鄉中山路全興工業前是一處彎道，由於往來車輛車速過快，該路段已經發生多起死亡車禍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.21）

彰化縣警察局彰化分局副分局長李四川說，今天會勘的結論，基於安全考量，彰化縣警察局於兩個月內會完成測速照相設置，其餘號誌及指標的部分，會與公路總局彰化工務段在進行研究，也呼籲用路人此一路段是處彎道，駕駛人如果車開得太快，往往因失控而肇事，請減速慢行。