馬鳴山鎮安宮發獎助學金　褒忠鄉、東勢鄉600位學子受惠

▲頒發「馬鳴山鎮安宮五年千歲獎助學金」。（圖／記者洪佳伶攝,2020.05.21）

為回饋地方、獎勵在地子弟，馬鳴山鎮安宮從民國85年起即開辦五年千歲獎助學金，獎助對象包括東勢鄉、褒忠鄉轄區內之在學生國小、國中、高中職至大專院校，今年因疫情不舉辦頒獎儀式，由馬鳴山鎮安宮主委章金樹20、21日帶隊前往褒忠鄉與東勢鄉鄉內各國中小學頒發給受獎學生。馬鳴山鎮安宮主委章金樹表示，褒忠、東勢鄉轄區內學子多為農村子弟，學習資源不如都市，但只要肯努力、一樣會有光明的前程。今年再加碼，除增加受獎名額外也提高獎勵金額。期待莘莘學子都能用功念書、寬懷待人，待有能力之時幫助需要幫助之人，讓愛一直傳遞下去。馬鳴山鎮安宮指出，今年度總件數為600件，總金額為1,148,700元。大專院校生有227位每位獎勵金2500元，褒忠鄉141位(優秀139+清寒2)、東勢鄉86位(優秀82+清寒4) ；高中職在校生每位獎勵金2000元，褒忠鄉55位(優秀52+清寒3)、東勢鄉32位(優秀29+清寒3)；高中職在校生每位獎勵金2000元，褒忠鄉55位(優秀52+清寒3)、東勢鄉32位(優秀29+清寒3)；國中在校生每位獎勵金2000元，褒忠國中32位、東勢國中47位、古坑華德福潮厝分班1位；褒忠鄉國小總計113位、東勢鄉國小總計93位，國小每位獎勵金1200元。