影／怕鹿港淹水　許志宏視察舊鹿港溪防汛現狀

為因應梅雨季節來臨，鹿港鎮長許志宏今（21）日上午視察鹿港溪風華再現工程所在地的文開抽水站，現場測試抽水機的運作是否正常。許志宏強調，會在颱風季節來臨前做好一切防範設施，確實保障人民的生命財產安全。

▲許志宏說，鹿港老街、公會堂地區原本是舊港口，地勢較低，容易積水，這是長久以來的問題。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.21）

許志宏表示，很多民眾擔心舊鹿港溪正在施工，到時候排水會不會出現問題，鎮公所從三月起就密切注意這裡的排水系統，尤其屬於鎮公所的抽水站，都有請廠商做好保養及測試，只要水位到達警戒線，抽水機就會立刻啟動，同時鎮公所內也有好幾個課室通過螢幕現場監控，如遇到狀況一定會立刻做出處理。

許志宏指出，由彰化縣政府規畫施作的鹿港溪風華再現工程，以鹿港溪護岸及景觀工程為主，自107年3月動工，預計在109年完工，開挖了鹿港溪兩岸及河道，而這裡是半個鹿港地區的排水幹道，如果因為施工造成阻塞，會影響排水系統功能，許志宏特別重視，尤其在梅雨季節更是緊盯現場，希望鹿港地區不會遭受強降雨的威脅。

▲為防梅雨引發的淹水災情，鹿港鎮公所在老街的周圍都特別佈署了抽水站。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.21）

許志宏說，本週梅雨鋒面在台灣上空，很多地區都下了又急又快的雷陣雨，尤其今天西南風增強，西半部各地容易出現雷陣雨，更要加緊審慎預防。鹿港老街、公會堂地區原本是舊港口，地勢較低，容易積水，這是長久以來的問題。

為防梅雨引發的淹水災情，鹿港鎮公所在老街的周圍都特別佈署了抽水站，例如公會堂抽水站有4台沉水馬達，啟抽水位是100公分，每秒可抽取0.2立方米。文開抽水站除了原先佈署的抽水機之外，縣府也在施工建置每秒可抽取3.75立方米的抽水站，增加舊鹿港溪現有每秒0.9立方米的抽水量。

▲彰化縣政府規畫施作的鹿港溪風華再現工程，開挖了鹿港溪兩岸及河道，如果因為施工造成阻塞，會影響排水系統功能。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.21）

許志宏說明，鹿港的抽水站還有員大排抽水平台，有3台抽水機，每秒可抽水0.9立方米；菜市海堤有2台抽水機，每秒可抽水0.6立方米；鹿港抽水站總抽水量每秒12立方米，啟抽水位是190公分。