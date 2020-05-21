雲林警查獲黑心口罩廠　假冒醫療等級牟求暴利

雲林縣警察局日前查訪得知，楊姓嫌疑人非法經營地下口罩製造工廠，對外宣稱係屬「醫療等級」，意圖提高販售價格牟求暴利，全案經虎尾分局與海巡署嘉義查緝隊成立專案小組共同查獲，查扣口罩成品約1萬片、半成品約2萬1千片、空壓機及口罩製造機等證物，全案依涉嫌詐欺、違反就業服務法移送偵辦。
警方指出，經專案小組蒐證齊全後，報請臺灣雲林地方檢察署指揮，並向臺灣雲林地方法院聲請核發搜索票，於5月18日12時在彰化縣大村鄉，當場查獲主嫌楊00僱用非法外勞經營的地下口罩製造工廠，查扣口罩成品約1萬片、半成品約2萬1千片、口罩耳繩2包、空壓機2台及口罩製造機5組等證物，全案依涉嫌詐欺、違反就業服務法移送偵辦。
偵查隊長李志文指出，因全球新冠疫情肆虐，防疫口罩由政府統一配售，楊嫌看到口罩的大量市場需求，為求暴利遂在彰化縣大村鄉某郊區，租用套房作為地下製造工廠，並雇用國人張00、程00及逾期居留外籍移工高00、阮00等4人，在空間擁擠通風不良，亦非無塵空間又無任何消防設備與衛生設備(製造人員均未配戴手套、口罩等)，製造環境衛生堪虞，若大量販售給不知情之消費者，對於國人健康與衛生維護將是一大隱憂。
李志文表示，經檢視楊嫌所生產的口罩僅係一般防塵口罩未具醫療防效，但楊嫌卻對外宣稱所販售之口罩係具有醫療防護等級，藉此牟求暴利。因其所犯行為可能使消費者因認知錯誤而購買，易造成使用者配戴未具醫療等級防護口罩，而暴露在污染環境的危險當中，恐成為防疫破口。
虎尾分局特別呼籲民眾要循政府配發口罩之方式購買，勿任意在網路或向不明人士購買具醫療等級口罩，以保障自身健康。
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