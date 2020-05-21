新冠肺炎新增一例境外移入　未返鄉、彰化縣無接觸者

14天零確診破功！新冠肺炎台灣今（21）日增一例境外移入案例，男子一月下旬赴墨西哥工作，入境即送檢疫所，沒有本土接觸者；台灣連續39天無本土，持續朝開放方向邁進，商務旅客入境鬆綁，初步也將採「個案評估」。

▲新冠肺炎感染案例台灣增一例境外移入，男子一月下旬赴墨西哥工作，入境即送檢疫所。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.05.21）

今（21）天新增一起境外移入的新冠肺炎感染案例，確診累積到累積441例，是彰化縣第19例，但返國就直接收治在北部醫院，彰化無接觸者。彰化縣衛生局長葉彥伯表示，確診是30多歲男性、5月20自墨西哥商務工作返台。4月30於墨國時，起陸續出現發燒、咳嗽、腹瀉症狀。5月13日 採檢鼻咽檢體PCR，5月20返國時得知結果陽性。

葉彥伯表示，從這起縣境內第19起病例來看，新冠肺炎在全球還持續延燒，台灣仍無法置身度外，儘管已一個多月沒出現本土病例，但對於勤洗手、外出戴口罩以及保持安全社交距離等自衛防疫措施，還是要持續，以確保健康。

葉彥伯強調，男子入境採檢亦為陽性。已直接收治北部醫院治療。未返回彰化，在彰化縣無接觸者。