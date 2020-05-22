韓國瑜未公開勘災行程遭批在睡？鄭照新駁斥：在勘災

▲高雄市災害應變中心二級開設，副市長李四川今天上午8點坐鎮召開應變會議。（圖／高市府提供）

▲韓國瑜市長今天上午8點開始即到三民區澄清等地視察積水情況。（圖／高市府提供）

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▲高雄市今(22)日受西南氣流影響豪大雨不斷，市區多處出現積水情形，警方特別在積水路段設置警戒線。（圖／記者郭俊暉攝，2020.05.22）

▲韓國瑜未公開勘災行程遭批「在睡」，高雄市新聞局長鄭照新反駁說，李四川主持會議同時，韓國瑜正在各地現場勘水情及積淹水。（圖／高市府提供）

高雄市今(22)日受西南氣流影響豪大雨不斷，豪雨應變中心上午由副市長李四川坐鎮主持，市長韓國瑜並未現身主持，被網友質疑「不主持會議，還在睡吧？」高雄市新聞局長鄭照新在臉書反駁說，李四川主持會議，同時韓國瑜正在各地現場勘水情及積淹水。韓國瑜市長今天上午8點開始即到三民區澄清、澄和路段視察積水情況，並到寶業里視察抽水站運作情形，雖短時間內強降雨造成積水，但都在5分鐘內即退水，幸未造成重大災損，接著又到曹公新圳視察水情。至於網傳三多商圈淹水假照片，並PO文稱「清水溝清到口袋去嗎？」對此，李四川表示，幾年前假訊息意圖打擊防汛市府同仁努力，民眾希望高雄越來越好，假訊息卻製造災害假象詛咒高雄市民，相當不可取，涉及刑法不排除蒐證提告。李四川也說，各區回報以鳥松、仁武區水管路、鳳林路積水嚴重；李四川澄清說埋設中油管線側溝較淺，短暫強積水易造成淹水，立即派水利局加設臨時性抽水設備不過，由於韓國瑜未現身上午的災害應變中心二級開設，且原定上午唯一一個關懷長者的公開行程，則因大雨取消，因此才遭網友批「還在睡吧」。鄭照新強調，「什麼是惡意？就是先入為主，想方設法用盡手段去營造，市長不認真治水的印象」，上午二級開設水情會議，副市長李四川主持，而市長韓國瑜同時在各地現場會勘水情與淹水積水現象，並取消了既定社會局訪視行程。鄭照新也在臉書痛批竟還有人為了政治利益，放去年淹水的假消息魚目混珠，擾亂高雄掌握完整災情演變，不能姑息，一定追究，「拿高雄市民生命財產安全開玩笑，人渣！」不過，由於勘災行程沒有公開，鄭照新指出，結果馬上就有網路帶風向說，「市長居然不主持會議，還在睡吧，在喝高粱吧」，當然也有特定報導不斷強化這樣的印象，然後民眾就傻傻被欺騙了，「昨天的假訊息即是一例」。鄭照新認為，遇上這樣的大雨一定會有災情，這時候需要的是正確的資訊與即時的應變，假訊息只會延誤救災，必定追究。鄭最後還用Hashtag強調，「非告訴乃論」、「警方已展開調查」。