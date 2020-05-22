新北畢典、畢旅恢復舉辦　侯友宜：下周啟動第四梯次解封

因應新冠肺炎疫情趨緩，新北市長侯友宜今(22)日主持防疫會議宣布，市內各類場館下周一(25)日起進入第四梯次開放階段，除少數不符防疫原則的活動類型仍受限制，其餘將依照新型態安全生活模式全面開放，同時各校恢復舉辦畢業典禮及畢業旅行。侯友宜表示，由於漸進式開放政策的前三梯次，民眾配合良好且國內疫情趨緩，將按照原定計畫開放第四梯次，在落實防疫的前提下，滿足民眾使用需求，包括藝文場館除密閉放映館及不易清潔的場地，將全面開放，但須嚴格依循室內100人以下的限制。侯友宜表示，各市民活動中心則依活動類型供民眾借用，人數限制為50人，部份無法保持社交距離的文康類活動、老人共餐等仍不開放；板橋玩具窩5月25日起解禁，採實名制預約，限制30人以下。在恢復畢業典禮跟畢業旅行部份，侯友宜表示，事實上還是以「防疫優先、漸進開放」採取新型態的安全生活模式，原則上希望畢典能以室外模式進行，若在室內舉行，仍需保持社交距離，人數也要有管制，畢業旅行也一樣，市府也會提供校外教學指引給各校參考。侯友宜重申，新北市在整個防疫規劃管制上，一定做到超前部署，但是在開放過程中，是有步驟、有組織、有順序漸進開放，下階段將採取振興經濟與防疫並行模式，依施行狀況隨時調整。