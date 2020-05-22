國際生物多樣性日！瑞芳種下20棵瀕危國寶級植物－鐘萼木

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新北市農業局在522國際生物多樣性日這天，與台灣自然保育基金會、行政院農委會林業試驗所合作，以「感謝有你，家金「樹」喜」為主題，在瑞芳區台灣原生植物保種中心種下20棵鐘萼木及500棵烏來杜鵑，一起為維護生物多樣性盡一份心力。台灣自然保育基金會董事長洪士琪表示，為感謝防疫人員的付出及大家對新北市防疫基金的捐助，因此在國際生物多樣性日這天，透過農業局及林試所的協助，與中國佛教會理事長暨土城慈法禪寺主持淨耀大和尚、中華佛教青年會理事長開善法師、華電聯網股份有限公司謝明燁副總經理、正隆股份有限公司李春和協理、中興工程顧問股份有限公司陳伸賢董事長、林裔綺議員、瑞芳區王坤南區長、里長及當地志工等約100人，種植冰河期孑遺下來的台灣國寶級植物、國際自然保護聯盟（IUCN）名錄所載之瀕危物種且曾是瑞芳地區的代表樹木-鐘萼木，今年更將在保種中心種植四照花、黃土樹等台灣原生種喬木1,000株。農業局長李玟致贈感謝牌給與會的各單位，感謝他們對新北防疫基金及植樹綠化的支持，李玟表示，市府今年植樹推廣計畫以「智能、保育、國際參與」為主軸打造本市植樹願景。除鼓勵民眾參與植樹外也積極護樹，並推動「樹木智能科技健檢」，以應力波檢測提升樹木的診斷效率及準確率。且為維護生物多樣性，自1月起即邀集保育志工欣賞生態電影「黑熊來了」，讓民眾重視棲地保育問題4月是雷公蛙野放活動、5月則是本次鐘萼木等原生植物種植，日後更將由艷紅鹿子百合及秋螢復育接棒，一同為維護生物多樣性努力。農業局亦指出，新北市是台灣第一個響應聯合國「兆樹計畫(The Trillion Tree Campaign)」的政府機關，並且一直持續將本市的植樹成果登錄於該計畫官網，不僅讓全世界看到新北有高達76%、六都第1的森林覆蓋率，亦展現林地增加面積也是全國第1的好成績。