中市府跟隨韓國瑜起舞？議員批「茫跟風」

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日前台北、高雄陸續宣布酒店解禁，台中市政府今(22)日副市長令狐達榮也在市議會質詢時宣佈酒店、舞廳業者有條件解禁民進黨市議員陳世凱表示，中市酒店舞廳在6月1日解封，是誰的決定？之前高雄宣佈封城兵推後，台中也跟著要演習，這次酒店、舞廳開放也追隨宣佈，質疑盧市府跟風韓國瑜，時機這麼巧都一樣。陳世凱表示，這段時間以來，市府的防疫政策可以說是盲目跟風，前一陣子才隨高雄起舞，說要封城演練，現在又跟著要酒店解禁，相關配套機制市府有沒有做好，有沒有協助業者建立整體SOP？讓市民非常困惑。陳世凱質疑，酒店解禁不是不能做，但相關SOP，市府方案為何，如台北市設計實名制APP上傳市府雲端以利疫調，並且要求業者必須讓員工熟悉APP、場所消防安檢合格，才開放復業。而台中市的做法是什麼？陳世凱呼籲，市府要業者提出安檢合格證明書、切結書，但是安檢、稽查是市府本來就要做的措施，合格證明市府也一定心裡有數，不需要畫蛇添足。市府提出的做法，跟高雄市如出一轍，都是過去就一直有實行的措施，但面對解禁的風險，這樣的強度足夠嗎，如果高雄市的做法這麼好，市長的民調就不會倒數了請市府不要盲目跟風，解禁之後，業者的行前教育、機制建立一定要做好，要比高雄更徹底。令狐達榮未正面回應議員質詢，他強調是根據中央流行疫情指揮中心的指引，有條件同意但由縣市政府做決定，他重申業者要提出三個文件，準備防疫切結書、復業申請書還有公安認證書，經過審查完畢可以同意復業，認為這只是中市府共同決定機制，也參考台北、台南、高雄市政府的酒店陸續解禁，宣佈時機也合乎情理法。