停止罷免案再駁回　林智鴻：法院認證「罷韓」合法

▲市議員林智鴻表示，罷韓行動再度被法院認證合理、合法，呼籲勇敢一天投下同意票。（圖／市議員林智鴻提供）

罷韓投票倒數不到一個月，國民黨考紀會主委、韓國瑜律師葉慶元日前再次聲請暫停執行罷免，台北高等行政法院今(22)日裁定聲請駁回。高雄市新聞局長鄭照新表示，市府與市長專注水情勘查，其餘政治相關討論暫不回應，司法案件尊重律師意見。市議員林智鴻表示，罷韓行動再度被法院認證合理、合法，呼籲勇敢一天投下同意票，罷免成功，韓國瑜就沒有行政權打壓市民！罷免高雄市長韓國瑜投票將於6月6日舉行，韓陣營再度向台北高等行政法院遞狀，聲請停止執行中選會罷免案成立公告，台北高等行政法院認為案件沒有急迫性，裁定駁回；韓營因此再次針對罷免公告提訴願及申請停止執行，但台北高等行政法院今再以韓未待訴願機關作成決定，即聲請停止執行，程序上欠缺權利保護必要等理由，裁定駁回，可抗告。鄭照新表示，市府與市長專注水情勘查，並請市民朋友隨時關注市府公布官方訊息，其餘政治相關討論暫不回應，司法案件相關，尊重律師意見。市議員林智鴻則表示，不想當韓粉就勇敢去投票，韓國瑜要支持他的選民都不要去罷免投票，這代表韓粉不會去投票，所以沒投票的就是韓粉，因此，他請市民勇敢一天只要勇敢一天，如果不想當韓粉就去投票，未來高雄會海闊天空，因為罷免成功韓國瑜就沒行政權就無法繼續打壓市民。