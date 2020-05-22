嘉義縣振興藝文推提案競賽　11個名額抗疫情復甦藝文

嘉義縣政府有見於表演藝術產業受到肺炎疫情衝擊，率先以提案甄選方式提供每方案9萬元11個名額，開放鄰近縣市表演團隊自由規劃活動類型，透過團隊小額經費的支持，希望在疫情衝擊下逐漸振興與催化藝文產業復甦。

縣長翁章梁22日出席藝文振興提案競賽宣導，說明每個團隊最多可以提2個案子，提案的團隊以「雲嘉嘉營劇場連線」縣市立案表演團隊為限，開放雲林縣、嘉義縣、嘉義市及臺南市表演團隊進行甄選，提案時間從5月22日至6月12日，由團隊直接向嘉義縣表演藝術中心提案，審查的內容將以創意、完整度及可執行性三大面向，將儘快審查後公佈結果，使提案團隊能儘快執行。

▲縣長翁章梁宣導藝文振興提案競賽，模擬電台錄音現場與阮劇團團長汪兆謙輕鬆趣味對話。（圖／嘉義縣政府提供）

在主持人介紹下，翁章梁挾著氣勢登場模擬電台錄音現場，與阮劇團團長汪兆謙透過輕鬆趣味對話中，詳盡介紹振興方案內容。汪兆謙也以翁章梁名字的台語發音創作，現場朗誦了藏頭詩「翁翁翁，章我們的藝文需求，梁草準備夠。」還以哆啦A夢的主題曲翻唱，翁章梁忍不住大笑直喊，原來還能當世界名曲啊！現場「笑」果十足。

翁章梁指出，疫情期間為降低感染可能，民眾避免群聚，同時也剝奪了表演工作者演出機會，影響原來收入，平時累積的創作能量，也無法公開正常演出，文化代表地區民眾最深沈的價值認同、自我識別及願景想像，但藝文產業卻也非常脆弱，容易受經濟景氣影響，極需政府扶持協助，文化觀光局特別提出藝文振興計畫，期盼團隊能在經費補助下創作、舉辦研習訓練等，在疫情寒冬中，等待春天的來臨。