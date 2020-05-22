獨／鹽埕大淹水　疑與七賢截流站遭異物撞擊故障有關

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▲七賢截流站在今天清晨約５時左右因不明動物撞擊而故障，市府除緊急調度３台移動式抽水機，７台固定式深水馬達協助抽水外，也立即派潛水夫下水處理，目前抽水狀況已恢復正常。（圖／記者郭俊暉攝，2020.05.22）

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▲鹽埕區積水道路包括大公路、富野路、瀨南街、府北里一帶，大公路水深到瀨南街一帶也有半個輪胎深，往來車輛均需涉水而過。(圖／記者郭俊暉攝，2020.05.22)

▲鹽埕區積水道路包括大公路、瀨南街、府北里一帶積水深及小腿，往來行人均需涉水而過。（圖／記者郭俊暉攝，2020.05.22）

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▲高市府水利局初步統計，全市有69處淹水，其中積水面積最廣的是鹽埕區。(圖／記者郭俊暉攝，2020.05.22)

今（22）日豪雨襲擊全台，高雄鹽埕區七賢三路、新興街等鹽埕區重要街道也出現大面積淹水，車輛行經時全減速慢行，積水原因，疑似與七賢截流站絞進異物而故障有關高市府水利局副局長許峻源表示，鹽埕區七賢抽水站有一部抽水機故障導致抽排水失靈，初步了解是清晨5時許，疑因抽水機絞進異物無法運作水利局已調度新樂截流站大型抽水機支援抽排水。除了鹽埕區積水，三民區澄清路麥當勞一帶在上午10時30分許慢車、混合車道也積水到腳踝深，汽機車只能爭道行駛澄清路鄰麥當勞一帶積水，當地與寶業里滯洪池只有200到300公尺遠，而且滯洪池尚未蓄滿水。高市府水利局初步統計，全市有69處淹水，市區從三民區澄清路、鹽埕區七賢路到郊區燕巢區安招地區都有20到30公分的積水深度，其中積水面積最廣的是鹽埕區，鹽埕區積水道路包括大公路、富野路、瀨南街、府北里一帶，大公路水深到小腿、瀨南街一帶也有半個輪胎深水利局副局長許峻源說，截至中午12時，已有27處積水消退，其餘地區還在處理中。許峻源表示，七賢截流站在今天清晨約５時左右因不明動物撞擊而故障，市府除緊急調度３台移動式抽水機，７台固定式深水馬達協助抽水外，也立即派潛水夫下水處理，目前抽水狀況已恢復正常。許峻源也指出，七賢截流站抽水機從民國75年迄今都未更新，向中央申請補助也尚未下來，近年來都保持堪用狀態。