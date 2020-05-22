獨／鹽埕大淹水　疑與七賢截流站遭異物撞擊故障有關

今（22）日豪雨襲擊全台，高雄鹽埕區七賢三路、新興街等鹽埕區重要街道也出現大面積淹水，車輛行經時全減速慢行，積水原因，疑似與七賢截流站絞進異物而故障有關﹔高市府水利局副局長許峻源表示，鹽埕區七賢抽水站有一部抽水機故障導致抽排水失靈，初步了解是清晨5時許，疑因抽水機絞進異物無法運作﹔水利局已調度新樂截流站大型抽水機支援抽排水。
除了鹽埕區積水，三民區澄清路麥當勞一帶在上午10時30分許慢車、混合車道也積水到腳踝深，汽機車只能爭道行駛﹔澄清路鄰麥當勞一帶積水，當地與寶業里滯洪池只有200到300公尺遠，而且滯洪池尚未蓄滿水。
高市府水利局初步統計，全市有69處淹水，市區從三民區澄清路、鹽埕區七賢路到郊區燕巢區安招地區都有20到30公分的積水深度，其中積水面積最廣的是鹽埕區，鹽埕區積水道路包括大公路、富野路、瀨南街、府北里一帶，大公路水深到小腿、瀨南街一帶也有半個輪胎深﹔水利局副局長許峻源說，截至中午12時，已有27處積水消退，其餘地區還在處理中。
許峻源表示，七賢截流站在今天清晨約５時左右因不明動物撞擊而故障，市府除緊急調度３台移動式抽水機，７台固定式深水馬達協助抽水外，也立即派潛水夫下水處理，目前抽水狀況已恢復正常。
許峻源也指出，七賢截流站抽水機從民國75年迄今都未更新，向中央申請補助也尚未下來，近年來都保持堪用狀態。