風險分擔及利益共享　中鋼召開109年第3季及7月盤價會議

中鋼公司於今(22)日召開109年第3季及7月內銷鋼品盤價會議，會中決議，兩者均將搭配多元配套方案，並持續協助客戶接單，以兼顧各方權益及落實風險分擔及利益共享為原則。
中鋼公司董事長翁朝棟表示，因受新冠肺炎(COVID-19)疫情之影響，全球終端消費與貿易投資均受嚴重衝擊，各國防疫措施引發供應鏈危機及人流、物流受阻，致下游客戶遭受擋單及延後出貨的案例層出不窮。
翁朝棟指出，由於整體需求及接單動能不足，使各國經濟數據表現不佳，美中兩大經濟體第1季GDP成長率分別為-4.8%及-6.8%，但因近期疫情趨緩，始各大產業供應鏈陸續恢復，預期全球經濟將重拾成長動能，台灣第1季經濟成長率為1.54%，績效卓著。
翁朝棟說，在國際鋼鐵市場供需方面，為減緩疫情對市場的衝擊，今(109)年全球各大鋼廠均致力於降載減產或關閉部分高爐，以求供需平衡及市場穩定，而中國大陸疫情受控後，近期產業迅速復工復產，鋼鐵需求顯現且社會庫存降低，主力鋼廠亦將於6月開出漲盤，加上國際煤鐵價格穩中趨漲，在成本與營運壓力下，美國5月最新熱軋出廠價已較4月下旬回漲逾美金50元/噸，預期越南河靜鋼廠7月交期將開出高盤，整體鋼市轉正確立，加上下半年為產業傳統旺季，鋼鐵需求回復可期。
翁朝棟也提到，今年上半年國內鋼鐵產業受疫情影響，終端需求降低，外銷訂單緊縮，市場呈現觀望氣氛，該公司配合政府擴大內需政策，持續推出支持下游接單之多元配套及產業關懷方案，部分內需型產業如鋼構營造、綠能風電、軌道基建等營運優於預期，而五金加工、汽機車、手工具、扣件、家具製管等行業，上半年訂單雖有所下滑，而下半年將受惠歐美重啟經濟及轉單需求釋出，表現可望逐步回溫。
因此，這次的第3季及七月內銷鋼品盤價，除針對第2季盤價改制檢討再優化外，並分別針對月/季定價模式依不同產品、不同產業結構、供需、行情變化作更細膩之差異化對應。
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