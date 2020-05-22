台中購物節建置APP違預算法？經發局：無不法

日前台中市政府大張旗鼓宣傳台中購物節七月將上路。國民黨市議員楊正中今(22)日質詢表示，回顧去年購物節APP難用引來許多民怨，質疑經濟效益不大，但楊正中發現，市府經發局去年挪用預算去做APP實有不妥，今年還花錢建置APP，挪商圈經費，違反預算法。經發局長張峯源表示，針對相關業務使用經費，並無不法。楊正中指出，去年預算3000萬分別由觀旅局、經發局辦理，觀旅局負責1200萬宣傳行銷，經發局則執行1800萬及商圈特色行銷預算180萬共計1980萬，做App及網站等活動，造成多頭馬車；因此今年預算同樣3000萬，但全權交由經發局執行。楊表示，因應今年整合線上、線下購物平台，市府目前正積極招募商家參與，但是今年購物節將台中市商家媒合到電商，傳須要再收上架費，購物節活動是由公務預算發包，得標廠商的服務應包含在工作建議書裡，為何還要再收上架費？豈不是一隻牛剝兩層皮。再者，市府要輔導台中5000家業者於上架電商平台，如要另外付費，到底是廠商協助市政府辦活動？還是市府幫電商找客戶？楊正中批評，與先前花博門票案有何差別？賺錢的給廠商，結果市府不僅給錢還賠錢。楊正中指出，去年APP引起許多民怨表示很難用，張峯源也保證今年會比去年更好用。楊正中指出，去年購物節做的App今年不能沿用，為此經發局於去年底特地發包了「109年度台中生活經濟資訊平台」，未來將整合市府各大活動於該平台進行。楊正中也發現，去年並沒有這個預算科目，而是挪用其他預算，顯然違反預算法第25條規定「政府不得於預算所定外，動用公款。」而挪用預算如一備金200萬，商圈特色行銷活動120萬，臺中市中區產業推動計畫100萬，以及產發基金全球智慧機械發展中心計畫500萬。楊正中強調，如有計畫變更應辦理追加減，而非挪用其他預算，否則將會排擠其他計畫，甚至如經發局本次恣意動用產發基金，有違特種基金的設立宗旨，使得原本立意良善的政策被蒙上一層陰影，因小失大。張峯源表示，經發局的經費可以動用在相關的計畫，他認沒有問題。