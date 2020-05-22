增加樹苗存活率　金門引進「水源寶育樹盆」

▲「水源寶植樹盆」由慈心有機農業發展基金會種樹團隊研發，具有保濕、防風、隔熱的效果。(圖/金門林務所提供)

金門每年植樹節皆會舉辦盛大的植樹活動，但樹苗存活率低問題一直引人垢病，縣林務所今年度首度以「水源寶育樹盆」做為試驗，盼借助樹盆蓄水、防風、隔熱的功能，幫助樹苗克服惡劣的環，順利生長。近日梅雨鋒面下起陣雨，為缺水已久的金門帶來水源挹注，雖然造成外出的不方便，卻是造林植樹的最佳時機，林務所把握這波雨，陸續在嚨口、歐厝等2地進行防風林種植作業。林務所所長鐘立偉指出，嚨口面積近2公頃，為早期排雷作業區域，因掃除地雷所需成為草生地；歐厝為106年林務所植樹節活動場地，因現地土壤為沙質土、風沙大、無澆灌水源及近年旱季過長等因素，樹種存活率不佳。因兩地區皆臨近海岸，得克服烈日、強風、水少等海岸造林問題。鐘立偉表示，為提升海岸造林的存活率，在樹種選擇上，所方選用海桐、苦藍盤、土沉香、黃槿、苦楝等耐旱樹種，並首度以「水源寶育樹盆」做為試驗，水寶盆材質以回收紙漿加上天然防水塗層，製成蓄水的盆體，其盆體內的水將透過導水繩，藉由毛細現象導入土中，而透過水寶盆的設置，將提供惡劣環境的樹苗保濕、防風、隔熱的效果，幫助樹苗快速成長，更有生長競爭力。造林課呂沛旻技正補充說明，「水源寶植樹盆」由慈心有機農業發展基金會種樹團隊研發，盆體可避免陽光直射苗木、降低水分散失、同時也有減少強風直襲及堆沙問題，讓樹苗有穩定的水源，提供適合的生存環境，提高樹苗的存活率及成長速度，使成林的速度加快；對於林務所而言長期可省下大量後續人力維管成本，而水寶盆以環保紙漿製成，約在一年內可自然分解。