影／彰中校友贈英語書　助彰化學子雙語扎根提升競爭力

▲彰化縣長王惠美代表接受贈書，並期許透過這次的捐贈，能夠拋磚引玉，讓更多企業界一起關心孩子們的教育。（圖／記者葉靜美攝，2020.05.22）

▲彰化高中校長王延煌表示，透過這次的活動除感謝所有的捐贈者，也期望藉由書籍讓孩子看得更高、更遠。（圖／記者葉靜美攝，2020.05.22）

彰化高中今（22）日舉辦「前進國際 雙語扎根 從彰化做起」贈書儀式，由彰中校友紀慶堂、陳凱榮募資購買的「全民商旅英語，500字走天下」，將分贈給彰化縣國中996班各1本，縣長王惠美與會感謝捐書，縣府持續推動英文教育，盼能夠補足城鄉差距，讓彰化學子更有全球視野與國際競爭力。彰化高中校友紀慶堂與陳凱榮，募資16萬元購買「全民商旅英語，500字走天下」，分贈彰化縣國中996班各1本，作者劉國棟也送給120位國中校長每人1本，3人今（22）日回母校舉行贈書儀式，王惠美期許透過這次的捐贈，能夠拋磚引玉，讓更多企業界一起關心孩子們的教育。王惠美說，相較於臺北市，彰化縣的教育資源有很大的城鄉差距，因此自就任以來非常注重英文教育的推廣，包括與彰師大配合，讓英文教育能夠連貫，去年在田中、鹿港、芳苑及漢寶4所國小設置「英文愛的書庫」。彰化高中校長王延煌表示，透過這次的活動除感謝所有的捐贈者，也期望藉由書籍讓孩子看得更高、更遠。作者劉國棟環遊世界70餘國，他強調英語能力的高低和專業知識多寡成正比，用學習英語長達半世紀的珍貴心得，希望能建構全民學習英語的基礎，儘快在2030年之前順利達成政府推動「雙語國家」的目標，《全民商旅英語》500字走天下，提出500字的「英語小系統」來解決「捨近求遠」的問題，消除未能「化繁為簡」所形成的說話障礙。彰化高中家長會長團團長紀慶堂指出，台灣教育學習環境很好，英文程度也不錯，但缺乏的是開口說英文的環境，期望日後可以多鼓勵學生學習英語會話，創造一個開口說英文的環境，相信雙語教育在彰化一定會有非常顯著的成果。 彰化縣各級學校家長會聯合會理事長陳凱榮表示，英語需要從小扎根，期望利用這次的機會，由彰化縣的國中做起，一步一步的前進，也讓更多善心人士一起共襄盛舉，讓彰化邁向國際。