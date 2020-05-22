國民飲品「珍奶」創意無限　好吃、好用、也好穿

▲ 「你今天珍奶了嗎？」特展，除了眾多美食、精選小物，還規劃超好拍的趣味場景。（圖／記者陳美嘉攝，2020.05.22）

珍珠奶茶是台灣國民飲品，Q彈香甜、圓滾滾的「珍珠」，不僅擄獲國人味蕾，更有不少業者以此為發想推出系列商品，除了好吃的，甚至連面膜、內衣等都有。夢時代打造巨型珍奶專賣店，300坪大的空間，集結各式珍奶飲品、美食、療癒小物、美妝等﹔EASY SHOP則推出專為夢幻少女打造的公主品牌「珍奶jennai」系列內衣。



▲ 夢時代打造巨型珍奶專賣店，集結各式珍奶飲品、美食、療癒小物、美妝等。（圖／記者陳美嘉攝，2020.05.22） 夢時代自5月22日起於8樓舉辦為期17天的「你今天珍奶了嗎？」特展，除了眾多美食、精選小物，還規劃超好拍的趣味場景，珍奶球池、超大珍奶杯及珍奶勸世標語區，讓民眾可以邊吃邊拍，體驗不一樣的珍奶時光。





美食部分網羅「黑糖奶奶三犬本舖」夢想杯杯、「仙草凍三兄弟」招牌雙響炮、「招妹飲食店」宜蘭鴨卷珍珠拌麵、「老宋咖啡」伯爵珍珠奶茶布丁、「咖桃屋」珍珠雪崩蛋糕等百種美食，同時祭出多樣美妝保養品及造型飾品。活動期間，持會員卡及展區消費滿額發票，可兌換限量黑珍珠煥白面膜；平日穿著圓點服飾至指定攤位消費，享限定優惠。



▲「珍奶jennai」系列提供了小下圍大罩杯的尺寸選擇，不管是波霸還是珍珠都可以挑選到適合的內衣。（圖／記者陳美嘉攝，2020.05.22）

台灣國民內衣店EASY SHOP引進三大網路發燒品牌，夢幻甜美公主「珍奶」、潮流個性隨性「Banana Pie」、運動休閒「RUN」。而新一代的2.0概念店將門市改造成為嶄新網美風拍照打卡名店，利用展示的方式打造品牌風格，鳳山青年店全新登場。



