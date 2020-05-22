假警察攔下女移工　竟將舌頭伸進女移工嘴裡「酒測」

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台中市陳姓男子專門欺負女外籍移工，去(108)年晚間佯裝警察攔下一位騎機車女移工要求酒測，竟是要求女移工閉上眼睛，再將舌頭伸進女移工嘴裡「酒測」；另以佯裝向女移工問路之手法，趁機伸出狼爪撫摸對方雙乳；陳男以類似手法造成4位外籍女移工身心受創而向豐原分局報案。台中地院審結後，依強制猥褻罪及性騒擾等罪分別判處有期徒刑1年1月及拘役70日。台中市豐原分局調查，陳姓男子利用外籍女移工多為言語不通之弱勢，108年5月25日晚間陳男佯裝自己是警察，在潭子區工廠女宿舍外攔下一名騎機車的女移工，先是宣稱女移工沒載安全帽，接著要求進行酒測，陳男要求女移工先閉上雙眼，張開嘴巴，持著持手電筒照射女移工嘴巴時，迅即趁機將自己舌頭伸進女移工嘴裡強吻得逞，嚇得女移工跑回宿舍。同年8月1日晚上8時30分，陳男在潭子區教堂外向一位女移工佯裝問路，女移工表示聽不懂就進到教堂，詎料陳男趁機尾隨進入教堂，趁機以雙手強抓女移工雙乳，女移工大聲呼救才獲放開警方擴大調查並逮捕陳男，擴大調查後查出在潭子工業區附近另有兩名女移工也遭陳男以搭訕方式趁機襲胸。檢警偵查期間，陳男表示悔意並與部分女移工和解賠償，其他被害女移工則因已返國無法和解賠償；台中地院審結後分別依強制猥褻罪及性騒擾等罪判處有期徒刑1年1月及拘役70日。