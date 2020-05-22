台日友好關心不打烊　黃偉哲與山形市長視訊互相打氣

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▲黃偉哲與日本山形市長空中視訊相見歡（圖／記者林怡孜攝，2020,05,22）

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台南市長黃偉哲日前寄出護目鏡跟口罩墊片等防疫物資到日本山形市、青森縣、滋賀縣等９個友誼城市以及７個素來友好的城市，以實際行動推展「Tainan Can Help」，獲得各城市給予正面回饋山形市市長佐藤孝弘今(22)日以視訊方式日對黃市長表達感謝。日本山形市長佐藤孝弘自2017年與台南締盟以來，每年11月國際旅展期間皆親自率團來訪，去年更組了60人的大規模市民參訪團至台南交流佐藤孝弘表示，去年1帶領市民團訪問台南時受到黃市長熱烈歡迎，感受到濃濃人情味。此次黃市長熱心捐贈的300個防霧護目鏡及400片口罩墊片，會直接提供給治療新冠肺炎醫療現場人員使用，山形市將與市民同心渡過這次難關，希望儘早恢復正常生活佐藤孝弘也祝福彼此能一同渡過此次危機，重啓兩市的交流，未來可以帶著微笑相見。捐贈物資箱上寫著「台南助您一起渡過難關！台南給您力量」文字，令人備感溫暖，深深感受到雙方的情誼堅定不移。黃偉哲表示，感謝佐藤市長的視訊會面邀約，之前台南市寄去台南好麵組合大受歡迎，此次佐藤市長回贈山形酒廠釀造的當地特產日本酒，延續台南市與山形市交流的成果，證明了只要有心，交流不會因為疫情而中斷。很高興日本安倍首相已解除緊急命令，代表日本疫情正慢慢恢復另外山形市新冠肺炎防疫效果良好，目前只有7例確診，而台灣疫情也已逐漸趨緩，台南是六都中確診人數最少的城市，16例確診中只有1例本土案例，其餘15例為境外移入。全台已39天沒有本土病例，口罩等防疫物資出口禁令也即將解除。黃偉哲進一步指出，雖然現在還無法有實際面對面的互動交流，期待不久的將來能恢復正常生活，也盼望山形市及日本其他城市能夠早日渡過這次難關，下次在台南及山形與佐藤市長及日本各地好朋友見面。山形市加油！日本加油！