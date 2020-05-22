影／二林木棉花季攝影比賽　莊瑋翔「老人與狗」奪金

▲2020愛在二林木棉花季攝影比賽，二林鎮公所舉辦頒獎典禮，透過愛好攝影者的鏡頭為二林木棉花道留下美麗瞬間。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.22）

2020愛在二林木棉花季攝影比賽得獎名評選結果，今（22）日於圖書館舉行頒獎典禮，彰化縣副縣長洪榮章、二林鎮長蔡詩傑等人頒獎給得獎者，洪榮章希望透過二林木棉花活動把讓二林鎮東螺溪「木棉花季」觀光特色，讓鄉親一起欣賞鏡頭下不一樣的彰化之美。

▲2020愛在二林木棉花季攝影比賽，二林鎮公所舉辦頒獎典禮，年僅20歲的二林子弟莊瑋翔勇奪金牌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.22）

位在東螺溪畔溪湖橋至代馬橋間的二林木棉花道，從今年2月29日2020愛在二林木棉花季開幕到花期結束，吸引數萬人前來賞花，創下二林單一景點最多觀光人潮紀錄。二林鎮公所今年首度舉辦2020愛在二林木棉花季攝影比賽，聘請攝影專家評選，年僅20歲的二林子弟莊瑋翔勇奪金牌，大村鄉許素貞和新北市廖忠英分獲銀牌、銅牌。

蔡詩傑指出，今年木棉花季攝影比賽吸引各地攝影同好投稿，於4月中截止收件後，總共有416件投稿，符合資格的有368件，經專業評審共評出金、銀、銅牌、5件優選及10件佳作，得獎者最北來自新北市、最南的台南市、還有南投縣、雲林縣及彰化縣等。

▲20歲的二林子弟莊瑋翔拍下「老人與狗」勇奪金牌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.22）

其中萬眾矚目的金牌獎，是由在地二林人，年僅20歲的莊瑋翔獲得，其作品為「老人與狗」，銀牌獎來自彰化大村許素貞的作品「農忙與木棉花樹」，銅牌獎為新北市廖忠英的作品「舞出二林」。

蔡詩傑指出，本次攝影比賽投件來自全國各地，表示二林壯麗火紅的木棉花道儼然成為全國知名賞花景點，透過舉辦攝影活動，將二林木棉花道最美麗的一瞬間留存在相片中，隨著數位化資訊，現在可以隨時隨地的在網路上觀賞，將來木棉花道會繼續成為彰化的觀光亮點。

蔡詩傑說，本次攝影比賽委託二林社區大學承辦，作品總共18件，實體展覽為期10天，無法前往觀賞的民眾，可搜尋臉書粉絲頁「二林木棉花道」，提供作品相簿觀賞，期待明年捕捉更多美麗的木棉花道，為二林木棉花道留下美麗瞬間。