聯結車車身打滑「折甘蔗式」自撞路旁水泥護欄

天雨路滑「撞」況事故一樁接一樁！台74甲線彰化東外環道路，今（22）日一早連續發生兩起追撞事故，造成一部大型砂石車車頭折毀、打橫佔據整個北上車道，造成北上交通一度癱瘓，西濱快速道路169公里處的線西路段又發生一起大貨櫃打滑失速自撞折甘蔗了，車頭和車身斷兩節，形成大回堵，肇禍原因由警方鑑定調查。

▲西濱快速道路線西路段發生一起大貨櫃打滑失速自撞折甘蔗了，車頭和車身斷兩節。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.05.22）

國道三隊指出，一輛用來載玉米飼料的聯結車，今（22）日近中午時，行經國道1號中山高北上193.3公里處彰化銜接國道3號匝道路段，疑因左前輪爆胎，車身打滑，「折甘蔗式」自撞路旁水泥護欄，車頭和車身斷成2截，駕駛身體多處擦挫傷送醫治療。

彰化縣消防局勤務指揮中心獲報，火速派員趕抵現場救人，警方也到場處理交通事故，車禍現場一片狼藉，水泥護欄更因聯結車碰撞，水泥塊剝落，聯結車駕駛被救出後，意識清楚，身體多處擦挫傷，消防人員就近送將他往醫院救治中。

▲台74甲線彰化東外環道路發生兩起追撞事故，造成一部大型砂石車車頭折毀、打橫佔據整個北上車道。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.05.22）

彰化縣清晨起就開始有較大雨勢，不僅視線不好，且路面濕滑，尤其彰化市東外環道路此時，車輛很多，今天上午8時許，彰化市台74甲線東外環往台中方向，在世界媽祖廟的路口，由於正值下坡，一輛砂石車煞車不及，撞向安全島，車頭打折，幸好駕駛只受輕傷，北上車輛只能改走慢機車道。

▲警方呼籲，天雨路滑行車要保持安全車速和安全距離，千萬記得不要急踩煞車。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.05.22）

；無獨有偶的，西濱快速道路169公里處的線西路段又發生一起大貨櫃打滑失速自撞折甘蔗了，車頭和車身斷兩節，警方呼籲，天雨路滑行車要保持安全車速和安全距離，千萬記得不要急踩煞車，否則更容易釀禍。