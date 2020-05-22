影／台灣葡萄最大產地　張乘瑜行銷彰化葡萄紫金傳奇

彰化是台灣葡萄最大產地，面積高達2700多公頃，埔心鄉更是縣境內三大葡萄產區之一，由青農們成功栽培出金蜜、金香與巨峰葡萄，香甜、Ｑ彈、甜度高，今年因雨量少，春夏季葡萄品質佳、價格實惠，埔心鄉長張乘瑜邀請鄉親規劃一趟採葡萄、吃葡萄、買葡萄輕旅行，紓解壓抑許久疫情的憂悶。

▲古月葡萄農場長胡志豪採用草生栽培，飼養土雞、鴨子吃蝸牛和害蟲也吃雜草，回歸自然的農法讓露天栽種葡萄長得又大又甜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.22）

埔心鄉公所為了打開本土鮮食葡萄海內外市場、增加果農們的收益，從民國105年起、每逢葡萄成熟時都會在成串的葡萄隧道中舉辦別具生面的「葡萄饗宴」，引起各界好評，還吸引多國的大使前來品嚐。今年度受新冠肺炎疫情衝擊「葡萄饗宴」被迫停辦，鄉長張乘瑜表示，為了避免影響葡萄農的收益，除了持續和埔心鄉農會結盟強化網路行銷，正當金蜜、金香與巨峰葡萄進入盛產期之際，特別推出採葡萄、吃葡萄、買葡萄輕旅行，幫農友們來拼經濟。

▲埔心鄉長張乘瑜（中）邀請鄉親規劃一趟採葡萄、吃葡萄、買葡萄輕旅行。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.22）

青農胡志豪指出，台灣葡萄採收季節分為夏季和冬季，夏季採收從每年5月到8月，冬季採收時間則是12底到隔年1月，每顆葡萄苗需要耗時2年時間才能長成葡萄樹結果，這段期間農民必須施肥照料之外，還得趁著葡萄結果時進行梳果，避免葡萄樹過重，結果過多影響品質，接著再利用人工將葡萄一串一串套袋，防止蟲害和雨水破壞，直到葡萄從綠轉呈紫黑色，才能用剪刀將葡萄剪下包裝。

胡志豪說，20年前退伍返鄉接下父親的葡萄園，參考國內外先進栽種技術，決定採用草生栽培，他到農業改良場上課，把有機栽培導入葡萄園，拌入大量有機質改善土壤酸度，種草和飼養雞、鴨、鵝，徹底揚棄施用化學肥料，回到自然栽培。

▲古月葡萄農場長胡志豪把有機栽培導入葡萄園，種出來的葡萄像好茶，有「回甘」的味道，廣受消費者喜愛。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.22）

除了原本戶外栽種的1.5公頃葡萄園之外，胡志豪他也增設溫室葡萄延長產季。別人葡萄園苦於氣候變遷的豪大雨造成裂果，胡志豪的果園植草具有涵養水土功能又做好排水，不為大雨所苦，收成情形良好，種出來的葡萄像好茶，有「回甘」的味道，廣受消費者喜愛。