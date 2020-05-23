又是酒駕惹禍！轎車失控撞進古寧頭圓環噴水池

又是酒駕惹禍，金門金寧鄉昨(23)日傍晚發生一起轎車撞圓環的交通事故，由李姓民眾所駕駛的銀白色自小客車在行經上古寧村外「和平紀念園區圓環」時，疑似酒駕精神不繼，竟加速衝進圓環的噴水池內，李姓駕駛因昏迷不醒被送往金門醫院觀察，待人清醒後由承辦員警施行酒測，酒精濃度高達每公升0.47毫克，全案將依違公共危險罪偵辦。
車禍現場，銀白色自小客車卡在圓環水池內動彈不得，外洩的紅色機油一塊塊的漂浮在池水上，現場油氣沖天，原本美美的古寧村入口意象如今成了這副模樣，這一幕看在村民眼裡盡是心疼與不捨，直呼「太扯」、「想免費洗車也不要這樣」。
這起車禍事故是發生在昨晚7點26分許，自小客車行經古寧頭村外圓環時，明明轎車已經減速，但不知為何又突然猛加油門衝向圓環的噴水池內。
金城分局副分局長許績俊表示，由於車內散發著一股濃濃酒味，且李姓駕駛不知是醉酒昏睡或是撞車受創的原故，躺在車內叫也叫不醒，最後是由消防人員將人抬出車外送往金門醫院觀察，直到李姓民眾清醒後才由承辦員警施酒測，酒測值高達每公升0.47毫克。
全案後續將依違公共危險罪偵辦，至於被損毀的圓環牆面修繕及噴水池打掃清理等相關費用，後續也將向李姓民眾求償。
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