衛服部金門醫院老人整合門診　升級提供一站式照護

衛生服利部金門醫院老人整合門診，一直以來提供多重慢性病人一站式醫療服務，頗受地方長者讚許，自今年6月起，該門診具有老年醫學專科資格的家醫科醫師將擴編為三位，提供轄內老人整合門診服務增加為每週3次，嘉惠本縣有醫療需求的銀髮族。有鑒於多重慢性病患是我國醫療照護系統中最重要的資源使用者，隨著我國人口結構的逐年老化，多重慢性病的盛行率逐年升高，為提供合適的多重慢性病患之整合性醫療照護模式，部立金門醫院自108年5月起開設老人整合門診。金門醫院老人整合門診成員目前除了具有老年醫學專科資格的何丹妮醫師外，自今年6月起還將入楊肅奇、楊佳容醫師醫師，結合精神科、神經內科、復健科等專科醫師，以及長照個管護理師、社工師、物理及職能治療師、藥師、營養師等醫事人員共同協助，提供老人整合評估及相關醫療照護。金門衛生局表示，凡65歲以上有多重慢性病、多科就診、多重用藥、不明原因衰弱或認知功能減退等問題的長者，皆可經由網路或現場掛號來院就診，由主責醫師進行初次周全性評估，如符合收案標準，將依據個案需求進行專科會診(精神科/神經科/復健科/其他)與營養師會診，由長照個管護理師進行需求評估並收案，持續於老人整合門診追蹤、整合用藥與醫療資源，並與個案及家屬討論後續治療方案。109年度迄今，金門醫院老人整合門診共計51位老人家看診，符合收案標準29人，確認有意願參加整合照護服務2人，未來也將持繼透過一站式照護，提供多重慢性病人最適切、高效率、品質良好的醫療服務，避免重複或不當用藥，增進病人安全與老年生活品質。