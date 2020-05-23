緋紅鳳凰花季　綠意盎然配上巨型花樹格外搶眼

每年5、6月鳳凰花開，迎接離別畢業季，彰化縣有4處隱藏版的火紅美景浪漫爆發中！八卦山天空步道的鳳凰花今年大爆發，依傍在純白天空步道純白的兩旁熱情綻放，綠意盎然配上巨型花樹格外搶眼，吸引大批民眾趁著天氣放晴來搶拍美照，再次掀起天空步道的人潮。

▲八卦山天空步道的鳳凰花今年大爆發，依傍在純白天空步道純白的兩旁熱情綻放。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.23）

每當鳳凰花開，驪歌響起時，也正是校園莘莘學子畢業離校的日子，盛開的鳳凰花，就像一片紅燄火海，因此被譽為世界上色彩最鮮豔的樹木之一，植株最高可達20公尺以上

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由於鳳凰花多在5、6、7月盛開，正值台灣學校的畢業季，因此也被視為畢業季節的象徵， 彰化縣長王惠美歡迎民眾來彰化拍美照留下美好的回憶。

今年的鳳凰花花況也是空前燦爛，在彰化各地的校園及公園中隨處都可看見，滿樹的紅花綠葉，把天空裝扮得鮮艷繽紛，呈現蓬勃的生氣，隨風飄落火紅般的花朵，將大地點綴的多采多姿。

▲愛荔枝樂園鳳凰花隨風飄落火紅般的花朵，將大地點綴的多采多姿。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.23）

天空步道的鳳凰花海去年爆紅，自從打造了天空步道之後，行走步道之間，眼前便是鳳凰花海，人人都能如願與鳳凰花合影，更能把熱力四射的鳳凰一次看個透。彰化縣政府歡迎您一起來感受這大自然令人驚嘆的美景。一起來彰化拍攝鳳鳳花，分享美照即可參與抽好禮活動。

王惠美建議賞花地點包含，八卦山大佛風景區、溪州鄉綠筍路、就是愛荔枝樂園、八卦山天空步道，許多民眾趁著雨勢暫歇就趕來欣賞鳳凰花海，深怕梅雨再來，把盛開的花瓣全打落在地，就怕花海變成了花瓣海；不過，也有人專挑下雨過後的日子來賞花拍照，因為只要雨天過後，就會出現藍天白雲，配上紅豔鳳凰花，更是絕美。

▲隨著節氣慢慢進入夏天，接著就要進入鳳凰花綻放的季節了，今年的鳳凰花花況也是空前燦爛。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.23）

彰化縣政府說，凡於5月30日起至6月30日止，上臉書「愛玩彰化」粉絲團，於活動貼文下方，上傳打卡美照、分享該貼文並依指定內容留言且標註2位好友，符合注意事項規則的網友，即可參與抽好禮活動；獎品為超商500元商品卡，共10名。