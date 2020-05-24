金門觀光產業人員職訓5月26日開放報名　結訓可申請津貼

▲金門觀光產業職訓課程5/26起開始報名，結訓可申請津貼。(圖/記者蔡若喬攝)

國內新冠肺炎疫情逐漸緩，為配合交通部觀光局規劃第一階段5月27日至7月31日推動防疫旅遊及初步鬆綁部分公共運輸防疫措施，同時蓄積金門觀光接待能量，金門縣政府觀光處自5月27日起將舉辦「因應新冠肺炎影響協助地區觀光產業人員職訓計畫」，提供想要自我提升的觀光從業人員參與。





觀光處表示，這次的課程是特別為觀光產業開設的職業訓練，課程內容包括旅客接待實務、金門人文史地課程、最流行的數位行銷課程、旅客權益保障、服務品質提升及英語會話等主題。





只要是金門在地的觀光從業人員，包括旅宿業(旅館業、民宿業)、旅行業、交通業(遊覽車業、計程車業、小客車租賃業)、導遊領隊及解說員、觀光特產業，都可以分類別分梯次報名參加(每梯次上限80人)。只是名額有限，每家業者至多報名2位，全程免費，每梯次上課3天，每天6小時，報名額滿為止。





本課程報名時間自5月26日起至6月5日止，報名方式及課程詳情請上活動報名系統暸解（https://www.kingspread.com.tw/kinmenplan）或撥打02-23928599分機21、23與082-318823分機62706洽詢。活動期間也提供現場報名方式，欲報名者請於5月26日起至6月5日周一至周五上班時間(上午8點-12點、下午1點半-5點)至觀光處(金城車站5樓)報名。



本次參訓學員於結訓後，如符合「金門縣政府補助地區縣民參加職業訓練生活津貼暨就業促進獎助金實施要點」規定，將協助向社會處申請職訓津貼一日800元整。



