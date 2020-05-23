嘉市過溝里長補選　網路紅人小商人助陣林桂洲勝出

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嘉義市過溝里長補選，今(23)日分兩個投開票所舉行，選舉結果出爐，曾任震安里第5、6、7屆里長，現任東區公所的調解委員，且有網路紅人「小商人」隔空助陣的林桂洲以496票勝出。嘉義市過溝里前任里長賴正雄3月14日任內去世，今天辦理補選的投開票作業計有1號林桂洲(曾任震安里長、現任東區公所調解委員)、2號陳發財(過溝里重要廟宇震安宮主委)、3號吳慧玲(台灣民眾黨嘉義服務處副主任，以民眾黨提名參選)等3人登記參選。選前獲網路紅人「小商人」隔空助選的71歲林桂洲，選舉結果終於以496票勝出，主要的參選訴求，就是平時做好里民服務，凝聚社區意識，協老扶幼，結合社會景點與特色美食，促進商圈及鄰里居民經濟，落實里民服務。初試啼聲的台灣民眾黨提名參選的35歲吳慧玲，在民眾黨成立後擔任嘉義服務處副主任，首次參與公職選舉，民眾黨蔡壁如、賴香伶、高虹安、張其祿、邱臣遠等5位立委，全員到齊的來到嘉義市助選，拉抬聲勢，以203票獲第二高票震安宮主委陳發財則獲181票，嘉義市政府表示，過溝里長補選的選舉人數計有1978人，投票率達43.17％，正值新冠肺炎防疫期間，所以2個投票所選民投票時，都要求維持排隊距離與防疫動線。