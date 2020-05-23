醫療技術更上層樓　訓練更多微創手術菁英

台灣醫療技術更上層樓，秀傳亞洲遠距微創手術訓練中心規劃開辦一年三次的住院醫師微創手術課程，第二場有來自國內60位住院醫師參加進修訓練，微創中心院長黃士維說，微創手術訓練課程給外科醫師走出來和世界接軌的機會，加入國際外科醫師的社群，教授群都在此平台上獲得充分的發揮和收穫。

▲微創手術課程讓學員們不止獲得真學習、技術和知識。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.23）

黃士維表示，「住院醫師微創手術課程」對象為國內外大外科的住院醫師，主要是希望對微創手術無經驗的醫師們經過IRCAD精心規劃、有系統的教學課程後，得到新科技及微創手術基礎技巧概念。

黃士維說，本來外科醫師不止要專精於傳統手術、腹腔鏡手術，也需要簡單的軟鏡「胃鏡、大腸鏡」超音波技術，這項課程雖僅三天，但可以涵蓋這些領域，最重要的，微創手術的精準科技及大世界新趨勢也都在掌握中了。

▲微創手術訓練課程給外科醫師走出來和世界接軌的機會，加入國際外科醫師的社群，教授群都在此平台上獲得充分的發揮和收穫。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.23）

這項課程規劃一堂60人，雖因為疫情的關係，學員以台灣為主，教授群多達40人，黃士維說，微創手術課程讓學員們不止獲得真學習、技術和知識，更大的意義是這裡搭起了一個國內醫師、學者、專家們的交流及砌磋平台，站在醫療的至高點，感受世界走進來，外科醫師們走出去的宏觀。

▲醫療科技日新月異，尤其是微創手術不只技術在進步，器械的效能也突飛猛進。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.23）

黃士維指出，IRCAD的住院醫師微創手術課程學費比國外低廉許多，主要是有心人士看到病人的需要，發心贊助，因為訓練更多微創手術的菁英，就能造福更多的病人，而有些國家的醫師因為經費問題較無出國進修機會，這項特別的課程就給了他們走出來和世界接軌的機會，加入國際外科醫師的社群，教授群都在此平台上獲得充分的發揮和收穫。