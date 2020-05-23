影／彰化縣109年度社區發展領航培訓啟航囉

彰化縣政府委由臺南護理專科學校副校長李易駿規劃結合理論與實務演練訓練課程，辦理「社區發展領航培訓計畫」，彰化縣長王惠美今(23)日在二林文化教育園區主持開訓典禮。

▲彰化縣政府特別委由李易駿教授規劃結合理論與實務演練全套有系統的完整訓練課程，辦理「社區發展領航培訓計畫」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.23）

開訓典禮由王惠美帶領學員宣讀受訓宣言，並引領學員發射幸福飛機啟航，象徵每一個社區如同每一台飛機，經由本次訓練讓社區幹部了解社區運作的精神及方法，王惠美期許學員結業後能帶領所屬社區航向幸福。

▲王惠美主持彰化縣109年度社區發展領航培訓的開訓禮，勉勵105個學員在5個月內接受85小時培訓後，把經驗帶回去。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.23）

二林鎮長蔡詩傑指出，縣府相當重視社區的發展，所以社會處規劃從社區的人才培訓開始，由種子教師向下扎根，一起來努力，這次的課程有產銷、環保、財務等各面向及理念，就是希望社區能永續經營，同時由這次的課程的報到率99.9%，也可看出大家對社區發展的用心及期待。

為培力社區幹部全方位的能力，促使社區邁向永續經營的目標，彰化縣政府特別委由李易駿教授規劃結合理論與實務演練全套有系統的完整訓練課程，辦理「社區發展領航培訓計畫」。

▲彰化縣長王惠美在二林文化教育園區主持開訓典禮，帶領學員宣讀受訓宣言。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.23）

社會處長王蘭心表示，彰化縣是全國第一個針對社區幹部做有系統培訓的縣市，今年已進入第8期，已有574位社區菁英幹部結訓，並栽培出許多經中央評鑑的績優社區，例如鹿港鎮南勢、埔鹽鄉

、彰化市忠權、和美鎮面前、和美鎮南佃、員林市新生、田中鎮舊街、芬園鄉竹林、彰化市西安、芬園鄉舊社、福興鄉番婆、彰化市復興、大村鄉大橋、花壇鄉花壇及埤頭鄉平原等15個都是衛生福利部榜上有名的績優(或卓越)社區，也是所有社區學習的榜樣。

廍子