SKTo消除C型肝炎　20萬元新藥免費

▲參與C肝聯合篩檢活動的民眾。（圖／記者郭政隆攝影2020.5.24）

▲後驛里里長陳其生身說法。（圖／記者郭政隆攝影2020.5.24）

嘉義市自五月初展開免費社區C型肝炎篩檢活動，透過整合跨單位資料庫，已完成專屬嘉義市民的C肝篩檢資訊平台，嘉義市衛生局並於24日在國際扶輪社協助下，於大潤發前廣場擴大辦理C肝聯合篩檢活動，希望嘉義市早日消除C肝。嘉義市長黃敏惠表示，新冠肺炎疫情趨緩有賴於台灣超前部署的寶貴經驗，對抗C肝同樣要超前部屬，用預防勝於治療及早期發現早期治療來守護你我健康，透過血液和體液傳染的C型肝炎，易造成肝硬化及肝癌，危及生命安全，消除C肝需要我們一起用行動支持SKTo運動：「S(scree)主動篩檢、K(know)知道結果、To積極治療」。早期傳統的C肝治療方式為干擾素合併雷巴威林的注射針劑治療，副作用大難以忍受，令人望之卻步，曾經是「肝苦人」的後驛里里長陳其生，分享自身如何從得到C肝後「服用健保給付新藥」而痊癒的寶貴經驗；今年67歲的陳里長，來自嘉義縣六腳鄉，11歲隨家人搬來後驛里定居，103年透過社區健康篩檢，才驚覺自己有C肝，回想之前身體容易疲勞，外型顯消瘦，臉部氣色暗黃，而於今年初接受健保C肝全口服新藥治療一天服用1顆藥，全程療程約3個月，抽血檢驗報告顯示出血中已沒有C肝病毒；且在服用C肝新藥的期間，並沒有感覺到身體產生什麼副作用，也沒有影響到日常生活工作，而且約20萬元的新型藥物費用，由中央健保局全額給付。嘉義市衛生局說明指出，C肝篩檢後一個月內會收到檢驗通知，若抗體陽性將由衛生局掛號寄出，通知民眾前往醫院複檢；抗體陰性則用平信寄出告知，參加C肝篩檢小提醒：(一)不需空腹、不限制喝水量，(二)需填寫資料和抽血，抽血約3-5cc，也請收到C肝篩檢通知單的市民，利用手機掃描通知單上QR code事先預約，預約完成篩檢獲得精美禮1份，同時也籲請30歲以上市民可帶身分證及健保卡現場查詢，還未篩檢者可直接提供篩檢服務。