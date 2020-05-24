鐵道迷最愛　「彰化扇形車庫」全台碩果僅存

▲全台唯一的彰化扇形車庫，將在27日起重新對外開放參觀，為配合防疫新生活運動的戶外人數上限為500人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.24）

悶太久了！由於新冠肺炎疫情，為避免群聚感染事件，彰化縣知名的旅遊景點「扇形車庫」，將從4月13日關閉，由於疫情目前已趨緩，預定27日起重新對外開放參觀，為配合防疫新生活運動的戶外人數上限為500人，彰化市長林世賢也在臉書大讚鐵路局高效率。

▲彰化扇形車庫半圓弧狀的十二股道放射狀的車庫是鐵道迷與攝影人士的最愛。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.24）

基於防疫之需求，每到假日就人潮爆滿的彰化扇形車庫，從4月13日起暫停對外參觀，使得不少民眾相當失望，也讓彰化市區少了一個觀光景點，但隨著國內疫情趨緩，已經有許多鐵道迷都在問：「扇形車庫到底何時再度開放？」

有導覽員身分的林世賢指出，彰化扇形車庫是國內外鐵道迷必追的寶地，彰化扇形車庫興建於1922年，位於彰化火車站附近，由彰化機務段管理。由於是以庫房建物以調車轉盤為中心，呈十二股道放射狀形成一座半圓弧狀車庫，為目前台灣唯一保存的扇形車庫，也是彰化縣的縣定古蹟。

▲彰化縣知名的旅遊景點「扇形車庫」每逢例假日及國定假日時，參觀遊客甚多。（資料照 圖／記者陳雅芳攝，2020.05.24）

列為縣定古蹟的彰化扇形車庫，並展示有蒸汽火車頭做動態保存，半圓弧狀的十二股道放射狀的車庫是鐵道迷與攝影人士的最愛，只要假日都是擠滿人潮，每年吸引約30萬名遊客，去年4月因軌道枕木及參觀木棧道自然風化嚴重，封閉1個月辦理枕木抽換工程，在重新開放後，今年再因新冠肺炎疫情而封閉。

鐵路局彰化機務段指出，隨著國內疫情趨緩，彰化機務段依據交通部公布3階段解禁規畫，配合辦理扇形車庫重新對外開放，因扇形車庫場地狹小且空間有限，在車輛保養維修工作中，兼開放廠區供遊客參觀，每逢例假日及國定假日時，參觀遊客甚多，遊客必須遵循「防疫新生活運動」，保持社交距離，落實個人衛生防護及建立實名制，如場內超過500人將採分批參觀。

▲彰化縣知名的旅遊景點「扇形車庫」預定27日起重新對外開放參觀，彰化市長林世賢也在臉書大讚鐵路局高效率。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.24）

彰化扇形車庫重新開放，除周一外，每周二到周日都開放，周六、周日是上午10時到下午4時開放，其餘開放時間是下午1時到4時，周一遇假日也會彈性開放，均免費參觀。