鐵道迷最愛　「彰化扇形車庫」全台碩果僅存

悶太久了！由於新冠肺炎疫情，為避免群聚感染事件，彰化縣知名的旅遊景點「扇形車庫」，將從4月13日關閉，由於疫情目前已趨緩，預定27日起重新對外開放參觀，為配合防疫新生活運動的戶外人數上限為500人，彰化市長林世賢也在臉書大讚鐵路局高效率。
基於防疫之需求，每到假日就人潮爆滿的彰化扇形車庫，從4月13日起暫停對外參觀，使得不少民眾相當失望，也讓彰化市區少了一個觀光景點，但隨著國內疫情趨緩，已經有許多鐵道迷都在問：「扇形車庫到底何時再度開放？」
有導覽員身分的林世賢指出，彰化扇形車庫是國內外鐵道迷必追的寶地，彰化扇形車庫興建於1922年，位於彰化火車站附近，由彰化機務段管理。由於是以庫房建物以調車轉盤為中心，呈十二股道放射狀形成一座半圓弧狀車庫，為目前台灣唯一保存的扇形車庫，也是彰化縣的縣定古蹟。
列為縣定古蹟的彰化扇形車庫，並展示有蒸汽火車頭做動態保存，半圓弧狀的十二股道放射狀的車庫是鐵道迷與攝影人士的最愛，只要假日都是擠滿人潮，每年吸引約30萬名遊客，去年4月因軌道枕木及參觀木棧道自然風化嚴重，封閉1個月辦理枕木抽換工程，在重新開放後，今年再因新冠肺炎疫情而封閉。
鐵路局彰化機務段指出，隨著國內疫情趨緩，彰化機務段依據交通部公布3階段解禁規畫，配合辦理扇形車庫重新對外開放，因扇形車庫場地狹小且空間有限，在車輛保養維修工作中，兼開放廠區供遊客參觀，每逢例假日及國定假日時，參觀遊客甚多，遊客必須遵循「防疫新生活運動」，保持社交距離，落實個人衛生防護及建立實名制，如場內超過500人將採分批參觀。
彰化扇形車庫重新開放，除周一外，每周二到周日都開放，周六、周日是上午10時到下午4時開放，其餘開放時間是下午1時到4時，周一遇假日也會彈性開放，均免費參觀。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。