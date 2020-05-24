翁章梁化身攝影師　為義竹鴿笭王拍英挺沙龍照

嘉義縣文化基金會主辦「2020義竹鴿笭文化季」，陸續完成賽程，將於6月20日舉行「鴿，就是厲害」頒獎典禮。今(24)日縣府邀請獲獎人帶著愛鴿，舉行鴿笭沙龍照拍攝。嘉義縣長翁章梁化身攝影師，親為鴿笭拍下沙龍照。「2020義竹鴿笭文化季」鴿笭比賽，以9吋、9.4吋計算總分後取27位鴿笭王，基金會預計6月20日舉行頒獎典禮。今天上午特別先行邀集獲獎人將愛鴿帶到攝影棚內，首度公開困難度極高的鴿笭沙龍照拍攝過程。翁章梁也化身攝影師，為鴿笭拍下沙龍照。縣府表示，上一屆鴿笭王頒獎，以木笭裱框贈予獲獎人，所有木笭製作皆出自台灣僅存的鴿笭製作師謝榮哲，由於謝榮哲今年手受傷，無法製作木笭，經與義竹鴿笭文化發展協會及各分會討論後，決定以沙龍照方式為鴿笭王留下歷史紀錄。縣府在現場架設小型攝影棚，專門為每隻獲獎的鴿子，拍下鴿笭帥氣英挺的身影沙龍照；其中有3隻9吋鴿笭王及24隻9.4吋鴿笭王，不僅拍攝鴿笭王背上彩繪，同時也以微距鏡頭拍攝每隻鴿笭王的瞳孔。因鴿眼如同鴿子的身分證，方便未來辨識身份及品種優劣。翁章梁指出，義竹鴿笭賽為村莊間的競賽，特別選在今天為鴿笭王拍攝「鳥沙龍照」，照片將製作成獎牌送給獲獎人做為紀念，雖然養鴿的人越來越少，但每隻鴿子對飼主來說都非常寶貝，養鴿人盡心照顧每隻鴿子，「賽鴿笭」不僅代表娛樂，也是村莊間的面子，更象徵個人榮譽，鴿笭王成功背上9.4吋鴿笭，更為全村最高的榮譽。