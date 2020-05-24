影／彰化8火車站花卉裝置藝術　花的故鄉美的相遇

▲由農會佈置花卉裝置藝術在彰化縣8個台鐵車站，火車站有了花卉的點綴變得不一樣，王惠美歡迎民眾前往打卡拍照。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.24）

彰化縣政府委由農會佈置花卉裝置藝術在彰化縣8個台鐵車站，為促銷彰化卉產業，彰化縣長王惠美今（24）日由彰化火車站乘坐區間車，沿著彰化、田中及二水，每一站都下車欣賞站內的花藝展示設計及佈展，王惠美說，歡迎所有鄉親到彰化8個火車站打卡拍照。

▲欣賞站內的花藝展示設計及佈展，彰化縣長王惠美拿起手機也玩自拍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.24）

火車站會因為有了花卉的點綴變得不一樣，彰化是全國花卉最大產地，品質優良，彰化縣政府與地方農會合作，農委會、議會支持，於5月間在彰化縣內8個火車站進行花藝展示設計及佈展，讓縣內所有火車站都可看到美麗的花卉。

王惠美為促銷彰化花卉產業，由彰化火車站乘坐區間車，與農業處長邱奕志等人，沿著彰化、花壇、大村、員林、永靖、社頭、田中及二水，下車欣賞站內的花藝展示設計及佈展；王惠美表示，彰化縣鐵道從彰化到二水有8個車站，這次用花來布置火車站，感謝農會、花農的用心，結合在地花卉班與花藝老師，將每個車站都布置非常有氣氛。

▲彰化縣政府委由農會佈置花卉裝置藝術在彰化縣8個台鐵車站，讓更多人知道彰化的花卉。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.24）

王惠美期望透過這次的活動，讓更多人知道彰化的花卉，鼓勵民眾花點小錢，購買在地花卉，讓生活更加的浪漫。後續縣府也與國中小配合，將花的教育深入孩子的生活，提升孩子生活的美感。

彰化縣全縣切花種植面積約962公頃，占全台總種植面積約31％，花色、花型眾多、品質優良且價格平實，不僅以盆栽聞名，切花的生產也頗為可觀，例如菊花、非洲菊、康乃馨、洋桔梗等都是大宗產品，王惠美歡迎鄉親把握最後一個禮拜到5月31日，一站一站欣賞美麗的花卉並打卡，品嘗在地小吃，遊覽景點。