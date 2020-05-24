離奇！循民俗放鞭炮失手　斗六失智老翁竟在古坑山區尋獲

▲老翁掉落深10多公尺徒坡草叢，救難人員李鳳雄腰部綁繩索以開山刀劈開雜草。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.05.24）

▲民間流傳的放鞭炮方式呼喚失蹤者。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.05.24）

▲縣警察局擴大動員雲林縣、嘉義縣、嘉義市、嘉義市特搜、雲林縣義消大隊等救難團體和熱心村民前往搜山。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.05.24）

斗六警分局於5月20日通報協尋的71歲王姓失智老翁，23日首先在古坑鄉棋盤村黃德坑山區發現所騎機車，經協尋的救難隊員和村民在今（24）日清晨再次動員搜山，搜尋多時均未能尋獲，正欲用民間流傳的放鞭炮方式呼喚時，鐘姓民眾手拿的炮盒失手滾向溪谷，才順利尋獲疑以死亡多時的老翁大體。住斗六市的71歲王姓老翁，疑患有失智症、糖尿病、高血壓和腳踝受傷等痼疾，20日騎機車前往成大醫院斗六分院看診，不料騎機車離去時，未直接返家而失蹤，讓家人相當憂心，並在20日下午13時許向斗六警派出所報案協尋，由警方通報協尋身穿黃色上衣、深色褲子、藍色拖鞋和獨自騎機車的王姓失智老翁。昨（23）日晚上近7時許，山區農作的古坑鄉棋盤村民，在距離棋盤村活動中心約5公里的黃德坑山區產業道路，發現王姓老翁所騎的機車，以及老翁所穿的藍色拖鞋和安全帽，卻未發現老翁身影，於是由獲通報的村長王國勝發動村民上山搜尋，同時通報東和派出所和雲林救難協會等求援協尋，不過由於天色已黑暗搜尋不易，雲林救難協會人員搜尋一會就無法順利進行而撤退。遂在今（24）日清晨近6時許，雲林縣警察局擴大動員雲林縣救難協會、嘉義縣救難協會、嘉義市救難協會、嘉義市特搜、雲林縣消防局義消大隊等救難團體和熱心村民前往搜山，不過搜尋近4小時仍未能尋獲，直到上午9時30分許，由熱心協尋的鐘姓村民，在離機車停放處約50公尺的產業道路下方10多公尺處的溪畔斜坡草叢裡，首先發現疑已死亡多時王姓老翁而告尋獲。棋盤村村長王國勝指出，由於搜救人員在近4小時的搜救過程中，多次在尋獲點搜尋和歇腳，卻未能及時發現，直到9時許，山區村民欲以流傳的放鞭炮呼喚，由鐘姓村民點燃事先準備的鞭炮時，即奇蹟般的尋獲老翁。鐘姓民眾指出，發現老翁的尋獲點，他和幾位村民曾在該處搜尋均未能發現，直到他拿出事先準備的鞭炮正要點燃呼喚時，手上拿的鞭炮盒，突然脫落滾進草叢裡，才讓他順著鞭炮盒滾動後停留處發現王姓老翁遺體。