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離奇！循民俗放鞭炮失手　斗六失智老翁竟在古坑山區尋獲

記者蘇榮泉、簡勇鵬/雲林報導-2020-05-24 18:52:41
▲失智老翁經動員救難團體和村民搜山在古坑黃德坑山區尋獲疑已死亡多時。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.05.24）
斗六警分局於5月20日通報協尋的71歲王姓失智老翁，23日首先在古坑鄉棋盤村黃德坑山區發現所騎機車，經協尋的救難隊員和村民在今（24）日清晨再次動員搜山，搜尋多時均未能尋獲，正欲用民間流傳的放鞭炮方式呼喚時，鐘姓民眾手拿的炮盒失手滾向溪谷，才順利尋獲疑以死亡多時的老翁大體。

▲老翁掉落深10多公尺徒坡草叢，救難人員李鳳雄腰部綁繩索以開山刀劈開雜草。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.05.24）
▲老翁掉落深10多公尺徒坡草叢，救難人員李鳳雄腰部綁繩索以開山刀劈開雜草。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.05.24）
住斗六市的71歲王姓老翁，疑患有失智症、糖尿病、高血壓和腳踝受傷等痼疾，20日騎機車前往成大醫院斗六分院看診，不料騎機車離去時，未直接返家而失蹤，讓家人相當憂心，並在20日下午13時許向斗六警派出所報案協尋，由警方通報協尋身穿黃色上衣、深色褲子、藍色拖鞋和獨自騎機車的王姓失智老翁。

昨（23）日晚上近7時許，山區農作的古坑鄉棋盤村民，在距離棋盤村活動中心約5公里的黃德坑山區產業道路，發現王姓老翁所騎的機車，以及老翁所穿的藍色拖鞋和安全帽，卻未發現老翁身影，於是由獲通報的村長王國勝發動村民上山搜尋，同時通報東和派出所和雲林救難協會等求援協尋，不過由於天色已黑暗搜尋不易，雲林救難協會人員搜尋一會就無法順利進行而撤退。

▲民間流傳的放鞭炮方式呼喚失蹤者。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.05.24）
▲民間流傳的放鞭炮方式呼喚失蹤者。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.05.24）
遂在今（24）日清晨近6時許，雲林縣警察局擴大動員雲林縣救難協會、嘉義縣救難協會、嘉義市救難協會、嘉義市特搜、雲林縣消防局義消大隊等救難團體和熱心村民前往搜山，不過搜尋近4小時仍未能尋獲，直到上午9時30分許，由熱心協尋的鐘姓村民，在離機車停放處約50公尺的產業道路下方10多公尺處的溪畔斜坡草叢裡，首先發現疑已死亡多時王姓老翁而告尋獲。

▲縣警察局擴大動員雲林縣、嘉義縣、嘉義市、嘉義市特搜、雲林縣義消大隊等救難團體和熱心村民前往搜山。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.05.24）
▲縣警察局擴大動員雲林縣、嘉義縣、嘉義市、嘉義市特搜、雲林縣義消大隊等救難團體和熱心村民前往搜山。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.05.24）
棋盤村村長王國勝指出，由於搜救人員在近4小時的搜救過程中，多次在尋獲點搜尋和歇腳，卻未能及時發現，直到9時許，山區村民欲以流傳的放鞭炮呼喚，由鐘姓村民點燃事先準備的鞭炮時，即奇蹟般的尋獲老翁。

鐘姓民眾指出，發現老翁的尋獲點，他和幾位村民曾在該處搜尋均未能發現，直到他拿出事先準備的鞭炮正要點燃呼喚時，手上拿的鞭炮盒，突然脫落滾進草叢裡，才讓他順著鞭炮盒滾動後停留處發現王姓老翁遺體。

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